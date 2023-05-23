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Вкуснее торт: приготовьте этот нежный пирог к чаю — и магазинные сладости покажутся картоном

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень нежное вкуснятина Новость обновлена 23 мая 2023, 20:36
Очень нежное вкуснятина. Фото Апостроф

Вы просто не захотите идти в магазин

Если вы уже пекли насыпной пирог с яблоками, самое время обратить внимание на этот рецепт нежного пирога к чаю. Он просто и быстро готовится и почти не требует специальных навыков.

Пирог получается воздушным и вкуснейшим! При этом готовится быстро и совсем не сложно. Рецептом поделились на портале "Бабушкины рецепты".

Ингредиенты:

  • Яичных желтков – 3 штуки
  • Сахарного песка – 100 граммов
  • Лимонная цедра
  • Муки – 250 граммов
  • Мягкого сливочного масла – 100 граммов
  • Разрыхлителя – 1 чайная ложка
  • Яичных белков – 3 штуки
  • Классического йогурта – 425 граммов
  • Сахарного песка – 80 граммов
  • Муки – 50 граммов
  • Сахарной пудры – посыпать в конце

Способ приготовления:

  1. В глубокую чашку выкладываем яичные желтки. Сверху насыпаем сахарный песок, добавляем лимонную цедру и хорошо все размешиваем.
  2. По несколько ложек просеиваем муку. Добавляем мягкое сливочное масло, разрыхлитель и размешиваем, собрав тесто в комок.
  3. Разрезаем на две части. Каждую заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.
  4. В отдельном сосуде (обязательно чистом и сухом) взбиваем яичные белки до белой массы. В другую чашку выливаем йогурт, добавляем сахарный песок и размешиваем. Всыпаем муку и снова размешиваем.
  5. Частями добавляем взбитые белки и осторожно размешиваем. Выстилаем форму пергаментом. Одну часть теста из холодильника разравниваем по дну и бортам формы.
  6. Выкладываем начинку и сверху на большой терке натираем вторую часть теста.
  7. Ставим в предварительно разогретую духовку. Время – 35 минут, при 180 градусах.

Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой. Он идеально подходит с имбирным чаем.

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