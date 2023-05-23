Вкуснее торт: приготовьте этот нежный пирог к чаю — и магазинные сладости покажутся картоном
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Вы просто не захотите идти в магазин
Если вы уже пекли насыпной пирог с яблоками, самое время обратить внимание на этот рецепт нежного пирога к чаю. Он просто и быстро готовится и почти не требует специальных навыков.
Пирог получается воздушным и вкуснейшим! При этом готовится быстро и совсем не сложно. Рецептом поделились на портале "Бабушкины рецепты".
Ингредиенты:
- Яичных желтков – 3 штуки
- Сахарного песка – 100 граммов
- Лимонная цедра
- Муки – 250 граммов
- Мягкого сливочного масла – 100 граммов
- Разрыхлителя – 1 чайная ложка
- Яичных белков – 3 штуки
- Классического йогурта – 425 граммов
- Сахарного песка – 80 граммов
- Муки – 50 граммов
- Сахарной пудры – посыпать в конце
Способ приготовления:
- В глубокую чашку выкладываем яичные желтки. Сверху насыпаем сахарный песок, добавляем лимонную цедру и хорошо все размешиваем.
- По несколько ложек просеиваем муку. Добавляем мягкое сливочное масло, разрыхлитель и размешиваем, собрав тесто в комок.
- Разрезаем на две части. Каждую заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.
- В отдельном сосуде (обязательно чистом и сухом) взбиваем яичные белки до белой массы. В другую чашку выливаем йогурт, добавляем сахарный песок и размешиваем. Всыпаем муку и снова размешиваем.
- Частями добавляем взбитые белки и осторожно размешиваем. Выстилаем форму пергаментом. Одну часть теста из холодильника разравниваем по дну и бортам формы.
- Выкладываем начинку и сверху на большой терке натираем вторую часть теста.
- Ставим в предварительно разогретую духовку. Время – 35 минут, при 180 градусах.
Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой. Он идеально подходит с имбирным чаем.