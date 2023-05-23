Вкуснее торт: приготовьте этот нежный пирог к чаю — и магазинные сладости покажутся картоном

Вы просто не захотите идти в магазин

Если вы уже пекли насыпной пирог с яблоками, самое время обратить внимание на этот рецепт нежного пирога к чаю. Он просто и быстро готовится и почти не требует специальных навыков.

Пирог получается воздушным и вкуснейшим! При этом готовится быстро и совсем не сложно. Рецептом поделились на портале "Бабушкины рецепты".

Ингредиенты:

Яичных желтков – 3 штуки

Сахарного песка – 100 граммов

Лимонная цедра

Муки – 250 граммов

Мягкого сливочного масла – 100 граммов

Разрыхлителя – 1 чайная ложка

Яичных белков – 3 штуки

Классического йогурта – 425 граммов

Сахарного песка – 80 граммов

Муки – 50 граммов

Сахарной пудры – посыпать в конце

Способ приготовления:

В глубокую чашку выкладываем яичные желтки. Сверху насыпаем сахарный песок, добавляем лимонную цедру и хорошо все размешиваем. По несколько ложек просеиваем муку. Добавляем мягкое сливочное масло, разрыхлитель и размешиваем, собрав тесто в комок. Разрезаем на две части. Каждую заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 30 минут. В отдельном сосуде (обязательно чистом и сухом) взбиваем яичные белки до белой массы. В другую чашку выливаем йогурт, добавляем сахарный песок и размешиваем. Всыпаем муку и снова размешиваем. Частями добавляем взбитые белки и осторожно размешиваем. Выстилаем форму пергаментом. Одну часть теста из холодильника разравниваем по дну и бортам формы. Выкладываем начинку и сверху на большой терке натираем вторую часть теста. Ставим в предварительно разогретую духовку. Время – 35 минут, при 180 градусах.

Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой. Он идеально подходит с имбирным чаем.