Если сложно выбрать, что приготовить на завтрак: рецепт горячих бутербродов с омлетом, сыром и ветчиной

Быстро и невероятно вкусно!

Если вы любите по утрам подольше поспать, то такие горячие бутерброды с омлетом, сыром и ветчиной именно для вас. Это вкусная, тягучая и несложная в приготовлении закуска, которая также идеально подходит как самостоятельное блюдо.

Рецепт Shuba довольно прост. Вам нужно только приготовить начинку из яиц, сыра и ветчины, нафаршировать ею багет и запечь. Через полчаса вы подадите к столу оригинальную и вкусную закуску, которую нужно есть только горячей.

Как приготовить горячие бутерброды с омлетом, сыром и ветчиной

Ингредиенты на 2 порции:

французский багет — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

молоко — 20 мл;

масло сливочное — 60 г;

сыр твердый — 40 г;

ветчина — 160 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца взбейте с солью, перцем и молоком до однородной массы. Нагрейте сковороду, смажьте маслом и вылейте в нее яичную смесь. Жарьте с одной стороны, чтобы омлет прихватился и выключите огонь. Сыр и ветчину нарежьте соломкой. Омлет переложите на разделочную доску и нарежьте неширокими полосками. Багет разрежьте вдоль пополам, но не до конца. Раскройте его как книгу и выньте часть мякиша. Смажьте внутри сливочным маслом. На нижнюю часть багета выложите кусочки сыра, сверху положите омлет, а на него ветчину. Накройте второй половиной багета и заверните его в фольгу. Запекайте 10 минут при 180°C.

Правильно нарезать французский багет на такие бутерброды легко. Тем более, если знать несложные лайфхаки от опытных поваров.