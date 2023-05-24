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Если сложно выбрать, что приготовить на завтрак: рецепт горячих бутербродов с омлетом, сыром и ветчиной

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Горячие бутерброды с омлетом, сыром и ветчиной - идеальный вариант для сытного завтрака
Горячие бутерброды с омлетом, сыром и ветчиной - идеальный вариант для сытного завтрака. Фото shuba.life

Быстро и невероятно вкусно!

Если вы любите по утрам подольше поспать, то такие горячие бутерброды с омлетом, сыром и ветчиной именно для вас. Это вкусная, тягучая и несложная в приготовлении закуска, которая также идеально подходит как самостоятельное блюдо.

Рецепт Shuba довольно прост. Вам нужно только приготовить начинку из яиц, сыра и ветчины, нафаршировать ею багет и запечь. Через полчаса вы подадите к столу оригинальную и вкусную закуску, которую нужно есть только горячей.

Как приготовить горячие бутерброды с омлетом, сыром и ветчиной

Ингредиенты на 2 порции:

  • французский багет — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 20 мл;
  • масло сливочное — 60 г;
  • сыр твердый — 40 г;
  • ветчина — 160 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте с солью, перцем и молоком до однородной массы. Нагрейте сковороду, смажьте маслом и вылейте в нее яичную смесь. Жарьте с одной стороны, чтобы омлет прихватился и выключите огонь.
  2. Сыр и ветчину нарежьте соломкой. Омлет переложите на разделочную доску и нарежьте неширокими полосками.
  3. Багет разрежьте вдоль пополам, но не до конца. Раскройте его как книгу и выньте часть мякиша. Смажьте внутри сливочным маслом.
  4. На нижнюю часть багета выложите кусочки сыра, сверху положите омлет, а на него ветчину. Накройте второй половиной багета и заверните его в фольгу. Запекайте 10 минут при 180°C.

Правильно нарезать французский багет на такие бутерброды легко. Тем более, если знать несложные лайфхаки от опытных поваров.

Теги:
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