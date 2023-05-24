Как превратить обычные помидоры в аппетитную закуску: рецепт, который понравится всех

Отличная закуска из подручных продуктов

Помидорный сезон уже начинается. Этот плод — один из самых популярных: из него можно делать свежие и легкие салаты, вкусно запекать и готовить пикантную закуску.

Ингредиенты для помидорной закуски с сыром и грибами по рецепту Рixelinform не придется долго искать – все уже есть на кухне или в ближайшем магазине. Значительно облегчает приготовление тот факт, что для закуски подойдет любой сыр. Но здесь следует обратить на помидоры: мягкие плоды расползутся в процессе приготовления и превратятся в неаппетитную кашу. Поэтому выбирайте только крепкие плоды. Итак, берем все ингредиенты и начинаем готовить.

Как приготовить помидорную закуску с сыром и грибами

Ингредиенты:

6 помидоров;

150 г сыра;

250 г шампиньонов;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1 ст. л. подсолнечного масла;

соль и черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры вымыть и высушить, разрезать на две части и вытащить мякоть. Грибы почистить и измельчить, порезать лук. Сыр натереть на терке, чеснок прогнать через пресс. Сковороду с маслом хорошо разогреть, обжарить на ней лук, затем добавить грибы и чеснок. Смесь готовить до золотистого цвета шампиньонов. Напоследок посолить. Грибную начинку охладить, добавить около 70% сыра. Такой начинкой нафаршировать помидоры, посыпать остатками сыра. Духовку разогреть до 190 градусов и выпекают закуску 10-15 минут.

Из помидоров за пару минут можно также приготовить отличный салат к шашлыку. Он получается настолько вкусным, что составит достойную конкуренцию даже мясному блюду.