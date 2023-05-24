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Простой рецепт шариков из кабачков, которых съедите десяток и не заметите

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Кабачковые шарики - отличный вариант овощной закуски
Кабачковые шарики - отличный вариант овощной закуски. Фото shuba.life

Это настолько вкусно, что вы будете готовить их почти каждый день

Кабачки являются одними из самых простых, но при этом полезных и бюджетных овощей. Их можно мариновать, консервировать, тушить или жарить, готовить пироги, запеканки или закуски.

Еще одно простое, но аппетитное блюдо можно приготовить из кабачков — жареные шарики по рецепту Shuba. Самое главное в процессе приготовления — это выбрать качественные ингредиенты. Дальше просто дело техники: приготовить, пожарить и съесть.

Как приготовить шарики из кабачков

Ингредиенты на 6 порций:

  • кабачки — 300 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сыр твердый — 50 г;
  • яйца — 1 шт.;
  • мука пшеничная — 50 г;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • панировочные сухари — 50 г;
  • масло подсолнечное — 100 мл;
  • мускатный орех молотый, зелень, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Молодые кабачки промойте, обсушите и натрите на средней терке. Сок отожмите. Если кабачки не молодые, очистите их от кожуры.
  2. Лук очистите и мелко нарежьте. Сыр натрите на средней терке.
  3. В миске соедините тертые кабачки, измельченный лук, тертый сыр, измельченную зелень, мускатный орех, панировочные сухари, муку и разрыхлитель. Добавьте взбитое яйцо, соль, перец и хорошо перемешайте.
  4. В сковороде разогрейте масло, наберите ложкой кабачковую массу, сформуйте шарики и обжарьте до образования золотистой корочки со всех сторон. Это займет около 4 минут. Выкладывайте готовые шарики на бумажное полотенце, чтобы удалить остатки жира.

Подавайте горячими с любимым соусом. Приятного аппетита!

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