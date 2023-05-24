Простой рецепт шариков из кабачков, которых съедите десяток и не заметите
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Это настолько вкусно, что вы будете готовить их почти каждый день
Кабачки являются одними из самых простых, но при этом полезных и бюджетных овощей. Их можно мариновать, консервировать, тушить или жарить, готовить пироги, запеканки или закуски.
Еще одно простое, но аппетитное блюдо можно приготовить из кабачков — жареные шарики по рецепту Shuba. Самое главное в процессе приготовления — это выбрать качественные ингредиенты. Дальше просто дело техники: приготовить, пожарить и съесть.
Как приготовить шарики из кабачков
Ингредиенты на 6 порций:
- кабачки — 300 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сыр твердый — 50 г;
- яйца — 1 шт.;
- мука пшеничная — 50 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- панировочные сухари — 50 г;
- масло подсолнечное — 100 мл;
- мускатный орех молотый, зелень, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Молодые кабачки промойте, обсушите и натрите на средней терке. Сок отожмите. Если кабачки не молодые, очистите их от кожуры.
- Лук очистите и мелко нарежьте. Сыр натрите на средней терке.
- В миске соедините тертые кабачки, измельченный лук, тертый сыр, измельченную зелень, мускатный орех, панировочные сухари, муку и разрыхлитель. Добавьте взбитое яйцо, соль, перец и хорошо перемешайте.
- В сковороде разогрейте масло, наберите ложкой кабачковую массу, сформуйте шарики и обжарьте до образования золотистой корочки со всех сторон. Это займет около 4 минут. Выкладывайте готовые шарики на бумажное полотенце, чтобы удалить остатки жира.
Подавайте горячими с любимым соусом. Приятного аппетита!