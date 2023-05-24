Нежнейшее и ароматное мясо в сметанном соусе с горчицей: рецепт, от которого все будут в восторге
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Мясо получится мягким и аппетитным
Сегодня мы хотим вам предложить тушеную свинину в сметанно-горчичном соусе. Простое в приготовлении, такое блюдо будет необычные нотки и приятный аромат.
Свинина у сметанном соусе с горчицей по рецепту Рixelinform будет уместной и на праздничном столе, и на семейном ужине. Благодаря обжариванию на сильном огне, а затем тушению мясо получится очень мягким и сочным, а горчица добавит ему приятных пикантных ноток.
Как приготовить свинину в сметанном соусе с горчицей
Ингредиенты:
- свинина – 600 г;
- лук – 1 шт.;
- масло растительное – 1 ст. л.;
- соль – по своему вкусу;
- сметана – 250 г;
- горчица – 2 ст. ложки;
- вода – 200 мл.
Способ приготовления:
- Мякоть свинины нарежьте небольшими кусочками.
- Лук нарежьте полукольцами.
- В сковороде разогрейте масло на огне выше среднего.
- Обжарьте мясо с луком, постоянно помешивая. У вас это должно занять 5-6 минут, посолите.
- Сметану смешайте с горчицей и теплой водой. Залейте мясо соусом.
- Убавьте огонь до небольшого и тушите примерно 40 минут. Выключите плиту, когда мясо станет мягким.
Подавайте вкусную свинину в сметанном соусе с горчицей с любимым гарниром. Приятного аппетита!