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Нежнейшее и ароматное мясо в сметанном соусе с горчицей: рецепт, от которого все будут в восторге

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вкуснейшая свинина в сметанно-горчичном соусе
Вкуснейшая свинина в сметанно-горчичном соусе. Фото 1000.menu

Мясо получится мягким и аппетитным

Сегодня мы хотим вам предложить тушеную свинину в сметанно-горчичном соусе. Простое в приготовлении, такое блюдо будет необычные нотки и приятный аромат.

Свинина у сметанном соусе с горчицей по рецепту Рixelinform будет уместной и на праздничном столе, и на семейном ужине. Благодаря обжариванию на сильном огне, а затем тушению мясо получится очень мягким и сочным, а горчица добавит ему приятных пикантных ноток.

Как приготовить свинину в сметанном соусе с горчицей

Ингредиенты:

  • свинина – 600 г;
  • лук – 1 шт.;
  • масло растительное – 1 ст. л.;
  • соль – по своему вкусу;
  • сметана – 250 г;
  • горчица – 2 ст. ложки;
  • вода – 200 мл.

Способ приготовления:

  1. Мякоть свинины нарежьте небольшими кусочками.
  2. Лук нарежьте полукольцами.
  3. В сковороде разогрейте масло на огне выше среднего.
  4. Обжарьте мясо с луком, постоянно помешивая. У вас это должно занять 5-6 минут, посолите.
  5. Сметану смешайте с горчицей и теплой водой. Залейте мясо соусом.
  6. Убавьте огонь до небольшого и тушите примерно 40 минут. Выключите плиту, когда мясо станет мягким.

Подавайте вкусную свинину в сметанном соусе с горчицей с любимым гарниром. Приятного аппетита!

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