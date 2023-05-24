Нежнейшее и ароматное мясо в сметанном соусе с горчицей: рецепт, от которого все будут в восторге

Мясо получится мягким и аппетитным

Сегодня мы хотим вам предложить тушеную свинину в сметанно-горчичном соусе. Простое в приготовлении, такое блюдо будет необычные нотки и приятный аромат.

Свинина у сметанном соусе с горчицей по рецепту Рixelinform будет уместной и на праздничном столе, и на семейном ужине. Благодаря обжариванию на сильном огне, а затем тушению мясо получится очень мягким и сочным, а горчица добавит ему приятных пикантных ноток.

Как приготовить свинину в сметанном соусе с горчицей

Ингредиенты:

свинина – 600 г;

лук – 1 шт.;

масло растительное – 1 ст. л.;

соль – по своему вкусу;

сметана – 250 г;

горчица – 2 ст. ложки;

вода – 200 мл.

Способ приготовления:

Мякоть свинины нарежьте небольшими кусочками. Лук нарежьте полукольцами. В сковороде разогрейте масло на огне выше среднего. Обжарьте мясо с луком, постоянно помешивая. У вас это должно занять 5-6 минут, посолите. Сметану смешайте с горчицей и теплой водой. Залейте мясо соусом. Убавьте огонь до небольшого и тушите примерно 40 минут. Выключите плиту, когда мясо станет мягким.

Подавайте вкусную свинину в сметанном соусе с горчицей с любимым гарниром. Приятного аппетита!