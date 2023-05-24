Любителям "Селедки под шубой": рецепт закусочных бутербродов а-ля "Шуба"
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Через четверть часа вы будете наслаждаться вкусными бутербродами
Сельдь под шубой или салат "Шуба" — это очень популярный салат, который готовили еще наши мамы и бабушки. Рецептов приготовления этого блюда существует очень много, ведь одни хозяйки исключают из салата определенные ингредиенты, другие добавляют.
Интересная легкая закуска с пикантной свекольной намазкой и селедкой по рецепту Shuba напоминает известный салат. Такие бутерброды не только украсят ваш праздничный стол, но и станут отличным перекусом. Ингредиенты в рецепте можно корректировать по вкусу: например, если свекла не сладкая — добавьте немного сахара в намазку. А хранить такую смесь можно до 3 суток.
Как приготовить закусочные бутерброды а-ля "Шуба"
Ингредиенты на 16 порций
Для свекольной смеси
- свекла — 2 шт.;
- хрен — 1.5 ч. л.;
- уксус яблочный — 1 ч. л.
Для бутербродов:
- хлеб Бородинский — 300 г
- селедка, филе — 2 шт.
Способ приготовления:
- Отварите свеклу. Остудите, очистите и натрите на терке.
- Добавьте в миску с тертой свеклой хрен и уксус. Скорректируйте ингредиенты по вкусу. Если нужно, добавьте немного сахара.
- Нарежьте хлеб небольшими квадратиками.
- Измельчите филе так, чтобы оно удобно поместилось на хлебе.
- Разложите хлеб на большой тарелку или на поднос. Выложите сверху свекольную смесь и кусочки филе. По желанию украсьте измельченным укропом.
Что может быть вкуснее такой намазки на свежеиспечённом домашнем хлебе? Тем более, если такую выпечку готовить несложно.