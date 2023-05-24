Любителям "Селедки под шубой": рецепт закусочных бутербродов а-ля "Шуба"

Через четверть часа вы будете наслаждаться вкусными бутербродами

Сельдь под шубой или салат "Шуба" — это очень популярный салат, который готовили еще наши мамы и бабушки. Рецептов приготовления этого блюда существует очень много, ведь одни хозяйки исключают из салата определенные ингредиенты, другие добавляют.

Интересная легкая закуска с пикантной свекольной намазкой и селедкой по рецепту Shuba напоминает известный салат. Такие бутерброды не только украсят ваш праздничный стол, но и станут отличным перекусом. Ингредиенты в рецепте можно корректировать по вкусу: например, если свекла не сладкая — добавьте немного сахара в намазку. А хранить такую смесь можно до 3 суток.

Как приготовить закусочные бутерброды а-ля "Шуба"

Ингредиенты на 16 порций

Для свекольной смеси

свекла — 2 шт.;

хрен — 1.5 ч. л.;

уксус яблочный — 1 ч. л.

Для бутербродов:

хлеб Бородинский — 300 г

селедка, филе — 2 шт.

Способ приготовления:

Отварите свеклу. Остудите, очистите и натрите на терке. Добавьте в миску с тертой свеклой хрен и уксус. Скорректируйте ингредиенты по вкусу. Если нужно, добавьте немного сахара. Нарежьте хлеб небольшими квадратиками. Измельчите филе так, чтобы оно удобно поместилось на хлебе. Разложите хлеб на большой тарелку или на поднос. Выложите сверху свекольную смесь и кусочки филе. По желанию украсьте измельченным укропом.

Что может быть вкуснее такой намазки на свежеиспечённом домашнем хлебе? Тем более, если такую выпечку готовить несложно.