Быстро готовится и быстро съедается: рецепт витаминного салата из пекинской капусты

Никто не откажется от лишней порции

Пекинская капуста – это полезный ингредиент для вкусных салатов, причем очень полезный. Нежный продукт часто используют для праздничных закусок или любимых салатов. С капустой можно приготовить с ветчиной, курицей и ананасом, с корейской морковью и кукурузой.

Сегодня мы расскажем о салате из пекинской капусты и горошке от "Бабусиних рецептів". Он хорошо сочетается как с мясом, рыбой или грибами. Без майонеза и подсолнечного масла, такое легкое блюдо будет уместно на любом столе.

Как приготовить салат из пекинской капусты

Ингредиенты:

капуста пекинская – 300 г;

огурцы – 2 шт.;

горошек – 150 г;

сметана – 3 ст. л.;

чеснок – 1 зуб.;

укроп – 1 ст. л.;

соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Мелко нашинкуйте пекинскую капусту. Огурцы нарежьте перьями. Добавьте горошек. В отдельной емкости смешайте сметану (можно заменить йогуртом по желанию), измельченный чеснок, укроп, соль с перцем по своему вкусу. Отправьте получившийся соус в миску с овощами и все тщательно перемешайте.

К салату можно приготовить тонкий лаваш сыром. Вкуснее и полезнее перекус просто не придумать.