Быстро готовится и быстро съедается: рецепт витаминного салата из пекинской капусты
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Никто не откажется от лишней порции
Пекинская капуста – это полезный ингредиент для вкусных салатов, причем очень полезный. Нежный продукт часто используют для праздничных закусок или любимых салатов. С капустой можно приготовить с ветчиной, курицей и ананасом, с корейской морковью и кукурузой.
Сегодня мы расскажем о салате из пекинской капусты и горошке от "Бабусиних рецептів". Он хорошо сочетается как с мясом, рыбой или грибами. Без майонеза и подсолнечного масла, такое легкое блюдо будет уместно на любом столе.
Как приготовить салат из пекинской капусты
Ингредиенты:
- капуста пекинская – 300 г;
- огурцы – 2 шт.;
- горошек – 150 г;
- сметана – 3 ст. л.;
- чеснок – 1 зуб.;
- укроп – 1 ст. л.;
- соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Мелко нашинкуйте пекинскую капусту.
- Огурцы нарежьте перьями. Добавьте горошек.
- В отдельной емкости смешайте сметану (можно заменить йогуртом по желанию), измельченный чеснок, укроп, соль с перцем по своему вкусу.
- Отправьте получившийся соус в миску с овощами и все тщательно перемешайте.
К салату можно приготовить тонкий лаваш сыром. Вкуснее и полезнее перекус просто не придумать.