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Быстро готовится и быстро съедается: рецепт витаминного салата из пекинской капусты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Салат с пекинской капустой - кладезь витаминов
Салат с пекинской капустой - кладезь витаминов. Фото cookpad.com

Никто не откажется от лишней порции

Пекинская капуста – это полезный ингредиент для вкусных салатов, причем очень полезный. Нежный продукт часто используют для праздничных закусок или любимых салатов. С капустой можно приготовить с ветчиной, курицей и ананасом, с корейской морковью и кукурузой.

Сегодня мы расскажем о салате из пекинской капусты и горошке от "Бабусиних рецептів". Он хорошо сочетается как с мясом, рыбой или грибами. Без майонеза и подсолнечного масла, такое легкое блюдо будет уместно на любом столе.

Как приготовить салат из пекинской капусты

Ингредиенты:

  • капуста пекинская – 300 г;
  • огурцы – 2 шт.;
  • горошек – 150 г;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • чеснок – 1 зуб.;
  • укроп – 1 ст. л.;
  • соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мелко нашинкуйте пекинскую капусту.
  2. Огурцы нарежьте перьями. Добавьте горошек.
  3. В отдельной емкости смешайте сметану (можно заменить йогуртом по желанию), измельченный чеснок, укроп, соль с перцем по своему вкусу.
  4. Отправьте получившийся соус в миску с овощами и все тщательно перемешайте.

К салату можно приготовить тонкий лаваш сыром. Вкуснее и полезнее перекус просто не придумать.

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