Дешевле и вкуснее магазинного: как из четырех ингредиентов приготовить вкуснейшее мороженое

Такой десерт не только вкусный, но и полезный

Летом прохладительные десерты идут прямо на ура. В лидерах всяческих рейтингов, конечно, вкусное и сладкое мороженое. Такое лакомство можно легко приготовить дома.

Мороженое по рецепту Рixelinform состоит из простых ингредиентов, которые точно есть в вашем холодильнике. Такое лакомство гораздо полезнее магазинных — у них нет вредных приложений. Ваши дети даже не заметят никакой разницы, потому смело готовьте большую порцию на всю семью.

Как приготовить мороженое

Ингредиенты:

1 стакан молока (3,2% жирности);

1 куриное яйцо;

2 ст. л. сахара;

ванилин по своему вкусу.

Способ приготовления:

Прежде всего нужно размешать вилкой сырое яйцо с сахаром и ванилином. Добавить молоко и продолжить мешать смесь до полного растворения сахара. Поставить кастрюлю на огонь и медленно нагреть. Кипятить будущее мороженое не нужно – нужно поймать тот момент, когда масса соберется закипать. Снять смесь с огня и взбить содержимое миксером. По желанию можно добавить изюм, цукаты, ягоды, шоколадную крошку. Разлить смесь по формам и поставить в холодильник на 5-6 часов.

Если захотелось мороженого "с изюминкой", попробуйте пикантное мороженое из авокадо и рома. Такое вы точно не купите в ближайшем магазине.