Дешевле и вкуснее магазинного: как из четырех ингредиентов приготовить вкуснейшее мороженое
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Такой десерт не только вкусный, но и полезный
Летом прохладительные десерты идут прямо на ура. В лидерах всяческих рейтингов, конечно, вкусное и сладкое мороженое. Такое лакомство можно легко приготовить дома.
Мороженое по рецепту Рixelinform состоит из простых ингредиентов, которые точно есть в вашем холодильнике. Такое лакомство гораздо полезнее магазинных — у них нет вредных приложений. Ваши дети даже не заметят никакой разницы, потому смело готовьте большую порцию на всю семью.
Как приготовить мороженое
Ингредиенты:
- 1 стакан молока (3,2% жирности);
- 1 куриное яйцо;
- 2 ст. л. сахара;
- ванилин по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Прежде всего нужно размешать вилкой сырое яйцо с сахаром и ванилином.
- Добавить молоко и продолжить мешать смесь до полного растворения сахара.
- Поставить кастрюлю на огонь и медленно нагреть.
- Кипятить будущее мороженое не нужно – нужно поймать тот момент, когда масса соберется закипать. Снять смесь с огня и взбить содержимое миксером.
- По желанию можно добавить изюм, цукаты, ягоды, шоколадную крошку.
- Разлить смесь по формам и поставить в холодильник на 5-6 часов.
Если захотелось мороженого "с изюминкой", попробуйте пикантное мороженое из авокадо и рома. Такое вы точно не купите в ближайшем магазине.