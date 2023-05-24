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Домашние будут в восторге: мясные и сытные яйца по-шотландски

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Приготовьте их раз – и будете готовить постоянно
Приготовьте их раз – и будете готовить постоянно. Фото скриншот Youtube

Секрет этих "яиц" состоит в том, что каждое яйцо кладется в котлету

Если вы уже готовили интересные турецкие котлеты "Хасан-Паша", но все еще хотите удивить родных, приготовьте традиционное британское блюдо – яйца по-шотландски.

Лучше всего в этом рецепте то, что если правильно все приготовить, внутри каждой котлеты с яйцом будет жидкий желток-соус. Как их готовить, рассказали на Meta.ua.

Ингредиенты:

  • яйца — 6 шт
  • говяжий фарш — 300 г
  • вино красное сухое — 60 мл
  • мука – 1 ст. л.
  • панировочные сухари — 1 ст. л.
  • растительное масло — 600 мл
  • кориандр — 1 щепотка
  • сок половины лимона
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. В фарш добавляем сок лимона, кориандра, соль и перец. Добавляем вино и перемешиваем, чтобы фарш полностью его впитал.
  2. 4 яйца отвариваем в течение 4-5 минут. Важно: желток должен остаться редким. Горячие яйца остужаем в холодной воле и осторожно чистим.
  3. Каждое яйцо заворачиваем в фарш. Мясной слой не должен быть слишком толстым.
  4. Налейте в глубокую сковороду большой слой растительного масла и поставьте его на огонь — разогревайтесь. Подготовим панировку: муку, панировочные сухари и два взбитых яйца разложите по отдельным мисочкам.
  5. Шарик фарша с яйцом обваливаем сперва в муке, затем опускаем яйцо в желтки, а затем обваливаем в панировочных сухарях.
  6. Быстро жарим яйца со всех сторон до золотистой хрустящей корочки. Достаем шумовкой и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

В этом блюде все очень вкусно – и сочное мясо, и хрустящая корочка, и яйцо с жидким желтком внутри. Приготовьте к этим яйцам нежное картофельное пюре – будет очень вкусно.

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