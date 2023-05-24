Сочный шашлык будет таять во рту: простой рецепт - и удивительный результат

Ароматное и аппетитное мясо без особой возни

Кто не любит сезон шашлыков? Так приятно готовить не на душной кухне, а на свежем воздухе, не говоря уже о масштабах уборки.

На природе не просто легче убирать и вкуснее есть, но и приятнее готовить. Особенно если в арсенале есть такой суперпростой рецепт куриного шашлыка в сметане от Shuba. На его приготовление уходит совсем мало времени, но получается — пальчики оближешь. Если вы никогда раньше не мариновали курицу в сметане, самое время попробовать!

Как приготовить куриный шашлык в сметане

Ингредиенты на 5 порций:

куриное филе — 1 кг;

сметана — 300 г;

кетчуп — 150 г;

соль, перец черный молотый, приправа к курице, базилик — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе помойте, обсушите и нарежьте большими кубиками. Положите в кастрюлю, посыпьте солью, перцем и специями. Затем залейте сметаной, перемешайте, накройте крышкой и положите в холодильник мариноваться на три часа. Нанизывайте замаринованное мясо на шампуры и жарьте над горячими углями до готовности, все время переворачивая. Мясо должно быть румяным со всех сторон, но не пересушенным, поэтому жарьте не больше 20 минут. Подавайте с веточками базилика и кетчупом.

К куриному шашлыку в сметане отлично подойдут овощи на углях. Такое потрясающее сочетание кабачков, перца, шампиньонов и помидоров станет отличным гарниром для мяса.