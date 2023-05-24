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Вместо надоевших котлет и шашлыков: рецепт сочных и нежных куриных грудок

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Жареное куриное мясо - отличный вариант для вкусного ужина
Жареное куриное мясо - отличный вариант для вкусного ужина. Фото babusyni-retsepty

Такая грудка не только вкусная, но и полезная

Куриная грудка – это один из самых диетических видов мяса. В нем содержится много белка, который быстро усваивается организмом. Именно поэтому такое мясо очень популярно.

Жареная куриная грудка по "Бабусиним рецептам" — идеальный вариант для ужина. Быстрое в приготовлении, такое мясо получается сочным и вкусным. Это отличная альтернатива классическим котлетам.

Как приготовить жареную куриную грудку

Ингредиенты:

  • сметана – 100 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • горчица – 1 ч. л.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • соль – ½ ч. л.;
  • черный молотый перец – ⅓ ч. л.;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • кориандр – 1 ч. л.;
  • куриная грудка – 800 г;
  • соевый соус – 2 ст. л.;
  • подсолнечное масло – 30 мл;
  • мука – 4 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Зубчики чеснока измельчить на мелких резцах терки.
  2. В сметану добавить измельченный чеснок, яйцо, горчицу, соль, черный молотый перец, паприку и кориандр, тщательно перемешать.
  3. Куриную грудку нарезать на куски, выложить в глубокую миску и залить сметанным соусом.
  4. В смесь курицы и сметанной массы вылить соевый соус, перемешать, накрыть пищевой пленкой и оставить мариноваться в холодильнике на несколько часов.
  5. В сковороде разогреть растительное масло.
  6. Куриное мясо смешать с мукой, выложить в сковороду и обжаривать до золотистой корочки.

Жареное куриное мясо сочетается с любимым гарниром. Его можно подавать как с овощами, так и с рисом или картофелем.

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