Вместо надоевших котлет и шашлыков: рецепт сочных и нежных куриных грудок
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Такая грудка не только вкусная, но и полезная
Куриная грудка – это один из самых диетических видов мяса. В нем содержится много белка, который быстро усваивается организмом. Именно поэтому такое мясо очень популярно.
Жареная куриная грудка по "Бабусиним рецептам" — идеальный вариант для ужина. Быстрое в приготовлении, такое мясо получается сочным и вкусным. Это отличная альтернатива классическим котлетам.
Как приготовить жареную куриную грудку
Ингредиенты:
- сметана – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- горчица – 1 ч. л.;
- чеснок – 3 зубчика;
- соль – ½ ч. л.;
- черный молотый перец – ⅓ ч. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- кориандр – 1 ч. л.;
- куриная грудка – 800 г;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- подсолнечное масло – 30 мл;
- мука – 4 ст. л.
Способ приготовления:
- Зубчики чеснока измельчить на мелких резцах терки.
- В сметану добавить измельченный чеснок, яйцо, горчицу, соль, черный молотый перец, паприку и кориандр, тщательно перемешать.
- Куриную грудку нарезать на куски, выложить в глубокую миску и залить сметанным соусом.
- В смесь курицы и сметанной массы вылить соевый соус, перемешать, накрыть пищевой пленкой и оставить мариноваться в холодильнике на несколько часов.
- В сковороде разогреть растительное масло.
- Куриное мясо смешать с мукой, выложить в сковороду и обжаривать до золотистой корочки.
Жареное куриное мясо сочетается с любимым гарниром. Его можно подавать как с овощами, так и с рисом или картофелем.