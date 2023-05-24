Вместо надоевших котлет и шашлыков: рецепт сочных и нежных куриных грудок

Такая грудка не только вкусная, но и полезная

Куриная грудка – это один из самых диетических видов мяса. В нем содержится много белка, который быстро усваивается организмом. Именно поэтому такое мясо очень популярно.

Жареная куриная грудка по "Бабусиним рецептам" — идеальный вариант для ужина. Быстрое в приготовлении, такое мясо получается сочным и вкусным. Это отличная альтернатива классическим котлетам.

Как приготовить жареную куриную грудку

Ингредиенты:

сметана – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

горчица – 1 ч. л.;

чеснок – 3 зубчика;

соль – ½ ч. л.;

черный молотый перец – ⅓ ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

кориандр – 1 ч. л.;

куриная грудка – 800 г;

соевый соус – 2 ст. л.;

подсолнечное масло – 30 мл;

мука – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Зубчики чеснока измельчить на мелких резцах терки. В сметану добавить измельченный чеснок, яйцо, горчицу, соль, черный молотый перец, паприку и кориандр, тщательно перемешать. Куриную грудку нарезать на куски, выложить в глубокую миску и залить сметанным соусом. В смесь курицы и сметанной массы вылить соевый соус, перемешать, накрыть пищевой пленкой и оставить мариноваться в холодильнике на несколько часов. В сковороде разогреть растительное масло. Куриное мясо смешать с мукой, выложить в сковороду и обжаривать до золотистой корочки.

Жареное куриное мясо сочетается с любимым гарниром. Его можно подавать как с овощами, так и с рисом или картофелем.