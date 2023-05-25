Делайте сразу два: один ягодный пирог по этому рецепту сметут сразу же
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Ароматная выпечка придется по душе всем
В вашей морозилке до сих пор лежат контейнеры с замороженными ягодами с лета, и вы не знаете, что из них сделать? Без особых знаний, умений из простых продуктов можно приготовить вкусный пирог с начинкой из любых замороженных ягод.
Именно такой быстрый пирог с замороженными ягодами по рецепту "Смач" мы сегодня и приготовим. Порадуйте родных пышным и ароматным вкусностями!
Как приготовить пирог с замороженными ягодами
Ингредиенты:
- мука – стакан;
- замороженная вишня – 450 г;
- масло – полпачки;
- кефир – 1 стакан;
- куриные яйца – 2 шт.;
- сахар – 100 г (ещё пара ложек нужно, чтобы посыпать ягоды);
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- ванильный сахар – по желанию;
- растительное масло – для смазывания.
Способ приготовления:
- Сахар взбить с теплым сливочным маслом, добавить кефир и яйца. Добавить разрыхлитель с мукой, замесить однородное тесто.
- Глубокую сковороду или форму смазать подсолнечным маслом, влить готовую массу.
- Замороженные ягоды распределить сверху и присыпать сахаром.
- В подогретую до 200 °С духовку поставить будущий десерт на полчаса. Перед подачей охладить.
А чтобы пирог не черствел, нужно добавить к нему один ингредиент. Наслаждайтесь любимой выпечкой долго!