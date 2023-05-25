Делайте сразу два: один ягодный пирог по этому рецепту сметут сразу же

Ароматная выпечка придется по душе всем

В вашей морозилке до сих пор лежат контейнеры с замороженными ягодами с лета, и вы не знаете, что из них сделать? Без особых знаний, умений из простых продуктов можно приготовить вкусный пирог с начинкой из любых замороженных ягод.

Именно такой быстрый пирог с замороженными ягодами по рецепту "Смач" мы сегодня и приготовим. Порадуйте родных пышным и ароматным вкусностями!

Как приготовить пирог с замороженными ягодами

Ингредиенты:

мука – стакан;

замороженная вишня – 450 г;

масло – полпачки;

кефир – 1 стакан;

куриные яйца – 2 шт.;

сахар – 100 г (ещё пара ложек нужно, чтобы посыпать ягоды);

разрыхлитель – 1 ч. л.;

ванильный сахар – по желанию;

растительное масло – для смазывания.

Способ приготовления:

Сахар взбить с теплым сливочным маслом, добавить кефир и яйца. Добавить разрыхлитель с мукой, замесить однородное тесто. Глубокую сковороду или форму смазать подсолнечным маслом, влить готовую массу. Замороженные ягоды распределить сверху и присыпать сахаром. В подогретую до 200 °С духовку поставить будущий десерт на полчаса. Перед подачей охладить.

А чтобы пирог не черствел, нужно добавить к нему один ингредиент. Наслаждайтесь любимой выпечкой долго!