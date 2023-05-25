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Делайте сразу два: один ягодный пирог по этому рецепту сметут сразу же

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пирог - лучшее использование замороженных ягод
Пирог - лучшее использование замороженных ягод. Фото http://smach.com.ua/

Ароматная выпечка придется по душе всем

В вашей морозилке до сих пор лежат контейнеры с замороженными ягодами с лета, и вы не знаете, что из них сделать? Без особых знаний, умений из простых продуктов можно приготовить вкусный пирог с начинкой из любых замороженных ягод.

Именно такой быстрый пирог с замороженными ягодами по рецепту "Смач" мы сегодня и приготовим. Порадуйте родных пышным и ароматным вкусностями!

Как приготовить пирог с замороженными ягодами

Ингредиенты:

  • мука – стакан;
  • замороженная вишня – 450 г;
  • масло – полпачки;
  • кефир – 1 стакан;
  • куриные яйца – 2 шт.;
  • сахар – 100 г (ещё пара ложек нужно, чтобы посыпать ягоды);
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • ванильный сахар – по желанию;
  • растительное масло – для смазывания.

Способ приготовления:

  1. Сахар взбить с теплым сливочным маслом, добавить кефир и яйца. Добавить разрыхлитель с мукой, замесить однородное тесто.
  2. Глубокую сковороду или форму смазать подсолнечным маслом, влить готовую массу.
  3. Замороженные ягоды распределить сверху и присыпать сахаром.
  4. В подогретую до 200 °С духовку поставить будущий десерт на полчаса. Перед подачей охладить.

А чтобы пирог не черствел, нужно добавить к нему один ингредиент. Наслаждайтесь любимой выпечкой долго!

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