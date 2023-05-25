Пожарьте кабачки в пивном кляре - и от комплиментов отбоя не будет: рецепт лучшей закуски

Закуска, которой всегда будет мало

Летом на нашем столе появляются привычные и всеми нами любимые кабачки. Рецептов блюд из этих овощей огромное множество: их можно солить, тушить или жарить, готовить из них рагу, супы или оладьи. Если вы уже все делали с кабачками — жарили в муке, запекали с фаршем, добавляли в рагу — настало время кабачков в пивном кляре.

Приготовленные по рецепту Shuba кабачки хрустящие снаружи, но внутри — невероятно нежные. Именно пивной кляр придаст блюду хрустинки, легкости и потрясающего вкуса.

Как приготовить кабачки в пивном кляре

Ингредиенты на 2 порции:

кабачок — 1 шт.;

яйца — 1 шт.;

мука пшеничная — 140 г;

пиво — 150 мл;

масло подсолнечное — 40 мл;

чеснок сушеный — 5 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачок помойте, обсушите и нарежьте кружочками шириной 1 см. Посолите, поперчите и посыпьте сухим чесноком с двух сторон. Для кляра смешайте 100 г муки, яйца, соль и постепенно вливайте пиво, все время перемешивая. Масса должна быть однородной. Остальную муку насыпьте в тарелочку, обваливайте в ней кружочки кабачков, затем погружайте в кляр. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте кабачки с двух сторон до золотистого цвета где-то по 3 минуты с каждой стороны. Выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Подавайте теплыми!

Подавайте кабачки в пивном кляре с любимым соусом, и почувствуйте удовольствие в полной мере.Приятного аппетита!