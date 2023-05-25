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Добавьте в блюдо один ингредиент - и вы не оторветесь: готовим мясо по древнему украинскому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Свинина с медом и калиной - старинное украинское блюдо
Свинина с медом и калиной - старинное украинское блюдо. Фото Meta.ua

Оно удивит вас необычным сочетанием вкусов

У многих людей с древними украинскими блюдами ассоциируются красный борщ и вареники. Но это совсем не так — раньше наши предки использовали очень интересные сочетания. Одним из таких блюд является калинка — вкусный и необычный способ приготовления свинины.

Именно такую свинину с медом и калиной по рецепту "Мета" мы и приготовим. Калина придаст блюду кисло-сладкой пикантности, а мед создаст ароматную и слегка горькую корочку. Попробовав раз, вы будете готовить это блюдо снова и снова.

Как приготовить свинину с медом и калиной

Ингредиенты:

  • 500 г. свинины;
  • 2 луковицы;
  • 2 моркови;
  • 2 стебля сельдерея;
  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • 1 стакан красного вина;
  • 1 стакан мягкого меда;
  • 2 веточки розмарина;
  • 2 веточки тимьяна;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • соль и перец;
  • 1 веточка калины.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте свинину кубиками и обжарьте на растительном масле до золотисто-коричневого цвета.
  2. Добавьте нарезанные луковицы, морковь и сельдерей, обжаривайте на среднем огне в течение 5 минут, пока овощи не станут мягкими.
  3. Добавьте томатную пасту и розмарин, обжаривайте еще 2-3 минуты.
  4. Добавьте вино, мед и тимьян.
  5. Уменьшите огонь до среднего и готовьте в течение 30 минут, пока мясо не станет мягким и сок не испарится на ¼ части.
  6. Добавьте нарезанную калину и готовьте еще 5 минут.
  7. Подавайте блюдо горячим, украшенное с тимьяном и розмарином.

Опредилить натуральность мяса можно еще при покупке. Вам для этого понадобиться только спичка и полминуты времени.

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#Рецепт #Свинина #Готовим дома