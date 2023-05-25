Добавьте в блюдо один ингредиент - и вы не оторветесь: готовим мясо по древнему украинскому рецепту
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Оно удивит вас необычным сочетанием вкусов
У многих людей с древними украинскими блюдами ассоциируются красный борщ и вареники. Но это совсем не так — раньше наши предки использовали очень интересные сочетания. Одним из таких блюд является калинка — вкусный и необычный способ приготовления свинины.
Именно такую свинину с медом и калиной по рецепту "Мета" мы и приготовим. Калина придаст блюду кисло-сладкой пикантности, а мед создаст ароматную и слегка горькую корочку. Попробовав раз, вы будете готовить это блюдо снова и снова.
Как приготовить свинину с медом и калиной
Ингредиенты:
- 500 г. свинины;
- 2 луковицы;
- 2 моркови;
- 2 стебля сельдерея;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- 1 стакан красного вина;
- 1 стакан мягкого меда;
- 2 веточки розмарина;
- 2 веточки тимьяна;
- 1 ст. л. растительного масла;
- соль и перец;
- 1 веточка калины.
Способ приготовления:
- Нарежьте свинину кубиками и обжарьте на растительном масле до золотисто-коричневого цвета.
- Добавьте нарезанные луковицы, морковь и сельдерей, обжаривайте на среднем огне в течение 5 минут, пока овощи не станут мягкими.
- Добавьте томатную пасту и розмарин, обжаривайте еще 2-3 минуты.
- Добавьте вино, мед и тимьян.
- Уменьшите огонь до среднего и готовьте в течение 30 минут, пока мясо не станет мягким и сок не испарится на ¼ части.
- Добавьте нарезанную калину и готовьте еще 5 минут.
- Подавайте блюдо горячим, украшенное с тимьяном и розмарином.
Опредилить натуральность мяса можно еще при покупке. Вам для этого понадобиться только спичка и полминуты времени.