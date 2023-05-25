Добавьте в блюдо один ингредиент - и вы не оторветесь: готовим мясо по древнему украинскому рецепту

Оно удивит вас необычным сочетанием вкусов

У многих людей с древними украинскими блюдами ассоциируются красный борщ и вареники. Но это совсем не так — раньше наши предки использовали очень интересные сочетания. Одним из таких блюд является калинка — вкусный и необычный способ приготовления свинины.

Именно такую свинину с медом и калиной по рецепту "Мета" мы и приготовим. Калина придаст блюду кисло-сладкой пикантности, а мед создаст ароматную и слегка горькую корочку. Попробовав раз, вы будете готовить это блюдо снова и снова.

Как приготовить свинину с медом и калиной

Ингредиенты:

500 г. свинины;

2 луковицы;

2 моркови;

2 стебля сельдерея;

2 ст. л. томатной пасты;

1 стакан красного вина;

1 стакан мягкого меда;

2 веточки розмарина;

2 веточки тимьяна;

1 ст. л. растительного масла;

соль и перец;

1 веточка калины.

Способ приготовления:

Нарежьте свинину кубиками и обжарьте на растительном масле до золотисто-коричневого цвета. Добавьте нарезанные луковицы, морковь и сельдерей, обжаривайте на среднем огне в течение 5 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте томатную пасту и розмарин, обжаривайте еще 2-3 минуты. Добавьте вино, мед и тимьян. Уменьшите огонь до среднего и готовьте в течение 30 минут, пока мясо не станет мягким и сок не испарится на ¼ части. Добавьте нарезанную калину и готовьте еще 5 минут. Подавайте блюдо горячим, украшенное с тимьяном и розмарином.

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