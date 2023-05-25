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Для этого салата запасетесь щавлем даже на зиму: рецепт необычного винегрета

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Винегрет со щавлем - летний вариант знакомого салата
Винегрет со щавлем - летний вариант знакомого салата. Фото shuba.life

Полезная вкуснятина из простых ингреидентов

Винегрет – блюдо полезное, питательное, но очень надоевшее за долгую и скучную зиму. Поклонникам этого блюда предлагаем немного видоизменить его, добавив новые ингредиенты.

Рixelinform предлагает дополнить блюдо щавелем и молодым картофелем. Такой рецепт точно понравится всем.

Как приготовить винегрет со щавелем

Ингредиенты:

  • 200 гр молодого картофеля;
  • 1 морковь;
  • пучок щавеля свежего;
  • 2 свежих огурца;
  • 1 большая свекла;
  • горошек консервированный – 1 банка;
  • 1/4 луковицы;
  • уксус – 1 ч. л.;
  • масло подсолнечное нерафинированное – 3 ст. л.;
  • соль, перец, зелень по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Свеклу и морковь отварить или запечь в духовке до готовности.
  2. Картошку отварить в подсоленной воде 15-20 минут.
  3. С консервированного горошка слить рассол.
  4. Нарезать мелкими кубиками лук.
  5. Щавель нужно перебрать и оборвать стебли, промыть и нарезать полосками.
  6. Огурцы порезать маленькими кубиками.
  7. Овощи почистить, порезать. В глубокую миску сложить сначала свеклу, затем морковь и залить растительным маслом.
  8. Через 5 минут добавить картофель и морковь, затем остальные ингредиенты. Так салат получится пестрым, а не окрасился весь в свекольный сок.
  9. Добавить уксус, свежую зелень, перемешать, посолить и поперчить. Такой винегрет будет и в горячем, и в холодном виде.

Раньше мы рассказывали, как правильно варить свеклу. Если добавить в кастрюлю хлеб и уксус, этот процесс станет гораздо легче.

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