Для этого салата запасетесь щавлем даже на зиму: рецепт необычного винегрета

Полезная вкуснятина из простых ингреидентов

Винегрет – блюдо полезное, питательное, но очень надоевшее за долгую и скучную зиму. Поклонникам этого блюда предлагаем немного видоизменить его, добавив новые ингредиенты.

Рixelinform предлагает дополнить блюдо щавелем и молодым картофелем. Такой рецепт точно понравится всем.

Как приготовить винегрет со щавелем

Ингредиенты:

200 гр молодого картофеля;

1 морковь;

пучок щавеля свежего;

2 свежих огурца;

1 большая свекла;

горошек консервированный – 1 банка;

1/4 луковицы;

уксус – 1 ч. л.;

масло подсолнечное нерафинированное – 3 ст. л.;

соль, перец, зелень по вкусу.

Способ приготовления:

Свеклу и морковь отварить или запечь в духовке до готовности. Картошку отварить в подсоленной воде 15-20 минут. С консервированного горошка слить рассол. Нарезать мелкими кубиками лук. Щавель нужно перебрать и оборвать стебли, промыть и нарезать полосками. Огурцы порезать маленькими кубиками. Овощи почистить, порезать. В глубокую миску сложить сначала свеклу, затем морковь и залить растительным маслом. Через 5 минут добавить картофель и морковь, затем остальные ингредиенты. Так салат получится пестрым, а не окрасился весь в свекольный сок. Добавить уксус, свежую зелень, перемешать, посолить и поперчить. Такой винегрет будет и в горячем, и в холодном виде.

Раньше мы рассказывали, как правильно варить свеклу. Если добавить в кастрюлю хлеб и уксус, этот процесс станет гораздо легче.