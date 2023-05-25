Для этого салата запасетесь щавлем даже на зиму: рецепт необычного винегрета
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Полезная вкуснятина из простых ингреидентов
Винегрет – блюдо полезное, питательное, но очень надоевшее за долгую и скучную зиму. Поклонникам этого блюда предлагаем немного видоизменить его, добавив новые ингредиенты.
Рixelinform предлагает дополнить блюдо щавелем и молодым картофелем. Такой рецепт точно понравится всем.
Как приготовить винегрет со щавелем
Ингредиенты:
- 200 гр молодого картофеля;
- 1 морковь;
- пучок щавеля свежего;
- 2 свежих огурца;
- 1 большая свекла;
- горошек консервированный – 1 банка;
- 1/4 луковицы;
- уксус – 1 ч. л.;
- масло подсолнечное нерафинированное – 3 ст. л.;
- соль, перец, зелень по вкусу.
Способ приготовления:
- Свеклу и морковь отварить или запечь в духовке до готовности.
- Картошку отварить в подсоленной воде 15-20 минут.
- С консервированного горошка слить рассол.
- Нарезать мелкими кубиками лук.
- Щавель нужно перебрать и оборвать стебли, промыть и нарезать полосками.
- Огурцы порезать маленькими кубиками.
- Овощи почистить, порезать. В глубокую миску сложить сначала свеклу, затем морковь и залить растительным маслом.
- Через 5 минут добавить картофель и морковь, затем остальные ингредиенты. Так салат получится пестрым, а не окрасился весь в свекольный сок.
- Добавить уксус, свежую зелень, перемешать, посолить и поперчить. Такой винегрет будет и в горячем, и в холодном виде.
Раньше мы рассказывали, как правильно варить свеклу. Если добавить в кастрюлю хлеб и уксус, этот процесс станет гораздо легче.