Экзотический завтрак: бюджетный рецепт невероятных лепешек с творожной начинкой
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Такие лепешки и вкусные, и питательные
Блюда из творога, такие как хрустящие рогалики, имеют много вариаций. Они подходят как для легкого завтрака, так и для сытного перекуса. Обратите внимание на этот рецепт плачинды с творогом и зеленью.
Плачинда — молдавский пирог с начинкой в виде круглой лепешки с начинкой. Как ее готовить, рассказала на своем ютуб-канале Леся Пижик.
Ингредиенты для теста:
- пшеничная мука — 600 г
- кефир — 350
- масло — 75 г
- яйца — 1 шт
- сода – 1 ч. л.
- соль – 1,5 ч. л.
Для начинки:
- творог — 600 г
- яйца — 2 шт
- зеленый лук — 30 г
- укроп – 20 г
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Соединяем кефир с содой и солью, тщательно перемешиваем. Добавляем яйцо, растительное масло и размешиваем венчиком.
- Постепенно в массу просеиваем муку и замешиваем тесто. Сначала лопаткой, а затем руками. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Обходим его в один комок, перекладываем в чистую сухую миску и накрываем пищевой пленкой.
- Пока тесто "отдыхает", готовим начинку. Сыр перекладываем в миску и вбиваем яйца. Добавляем соль и хорошо перемешиваем вилкой. Укроп и зеленый лук промываем под проточной водой, сушим, мелким и добавляем в сыр. Тщательно перемешиваем.
- Рабочую поверхность посыпаем мукой и перекладываем туда тесто. Формируем из него колбаску и делим ее на 12 равных частей. Из каждого формируем шарик, а затем тонко раскатываем его.
- По центру выкладываем две столовых ложки начинки, края скрепляем, чтобы получился мешочек. Затем аккуратно раскатываем его в лепешку. Сверху делаем маленькую дырочку.
- Плачинды обжариваем в большом количестве хорошо разогретого растительного масла. Цель – золотистая корочка с обеих сторон.
Готовые лепешки перекладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Очень вкусно есть их со сметаной или соусом на основе йогурта.