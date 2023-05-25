Экзотический завтрак: бюджетный рецепт невероятных лепешек с творожной начинкой

Такие лепешки и вкусные, и питательные

Блюда из творога, такие как хрустящие рогалики, имеют много вариаций. Они подходят как для легкого завтрака, так и для сытного перекуса. Обратите внимание на этот рецепт плачинды с творогом и зеленью.

Плачинда — молдавский пирог с начинкой в виде круглой лепешки с начинкой. Как ее готовить, рассказала на своем ютуб-канале Леся Пижик.

Ингредиенты для теста:

пшеничная мука — 600 г

кефир — 350

масло — 75 г

яйца — 1 шт

сода – 1 ч. л.

соль – 1,5 ч. л.

Для начинки:

творог — 600 г

яйца — 2 шт

зеленый лук — 30 г

укроп – 20 г

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Соединяем кефир с содой и солью, тщательно перемешиваем. Добавляем яйцо, растительное масло и размешиваем венчиком. Постепенно в массу просеиваем муку и замешиваем тесто. Сначала лопаткой, а затем руками. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Обходим его в один комок, перекладываем в чистую сухую миску и накрываем пищевой пленкой. Пока тесто "отдыхает", готовим начинку. Сыр перекладываем в миску и вбиваем яйца. Добавляем соль и хорошо перемешиваем вилкой. Укроп и зеленый лук промываем под проточной водой, сушим, мелким и добавляем в сыр. Тщательно перемешиваем. Рабочую поверхность посыпаем мукой и перекладываем туда тесто. Формируем из него колбаску и делим ее на 12 равных частей. Из каждого формируем шарик, а затем тонко раскатываем его. По центру выкладываем две столовых ложки начинки, края скрепляем, чтобы получился мешочек. Затем аккуратно раскатываем его в лепешку. Сверху делаем маленькую дырочку. Плачинды обжариваем в большом количестве хорошо разогретого растительного масла. Цель – золотистая корочка с обеих сторон.

Готовые лепешки перекладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Очень вкусно есть их со сметаной или соусом на основе йогурта.