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Экзотический завтрак: бюджетный рецепт невероятных лепешек с творожной начинкой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Быстро готовящееся блюдо
Быстро готовящееся блюдо. Фото Сегодня

Такие лепешки и вкусные, и питательные

Блюда из творога, такие как хрустящие рогалики, имеют много вариаций. Они подходят как для легкого завтрака, так и для сытного перекуса. Обратите внимание на этот рецепт плачинды с творогом и зеленью.

Плачинда — молдавский пирог с начинкой в виде круглой лепешки с начинкой. Как ее готовить, рассказала на своем ютуб-канале Леся Пижик.

Ингредиенты для теста:

  • пшеничная мука — 600 г
  • кефир — 350
  • масло — 75 г
  • яйца — 1 шт
  • сода – 1 ч. л.
  • соль – 1,5 ч. л.

Для начинки:

  • творог — 600 г
  • яйца — 2 шт
  • зеленый лук — 30 г
  • укроп – 20 г
  • соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Соединяем кефир с содой и солью, тщательно перемешиваем. Добавляем яйцо, растительное масло и размешиваем венчиком.
  2. Постепенно в массу просеиваем муку и замешиваем тесто. Сначала лопаткой, а затем руками. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Обходим его в один комок, перекладываем в чистую сухую миску и накрываем пищевой пленкой.
  3. Пока тесто "отдыхает", готовим начинку. Сыр перекладываем в миску и вбиваем яйца. Добавляем соль и хорошо перемешиваем вилкой. Укроп и зеленый лук промываем под проточной водой, сушим, мелким и добавляем в сыр. Тщательно перемешиваем.
  4. Рабочую поверхность посыпаем мукой и перекладываем туда тесто. Формируем из него колбаску и делим ее на 12 равных частей. Из каждого формируем шарик, а затем тонко раскатываем его.
  5. По центру выкладываем две столовых ложки начинки, края скрепляем, чтобы получился мешочек. Затем аккуратно раскатываем его в лепешку. Сверху делаем маленькую дырочку.
  6. Плачинды обжариваем в большом количестве хорошо разогретого растительного масла. Цель – золотистая корочка с обеих сторон.

Готовые лепешки перекладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Очень вкусно есть их со сметаной или соусом на основе йогурта.

Теги:
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