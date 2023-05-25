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Понадобится только пакет: закуска из кабачков за 10 минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Интересное блюдо из кабачков
Интересное блюдо из кабачков. Фото Коллаж "Телеграфа"

Закуска, которая очень быстро готовится

Если вы уже готовили вкусную запеканку из кабачков, обратите внимание на этот рецепт ароматной закуски. Ее секрет в том, что овощи со специями и панировкой смешиваются в пакете – это обеспечивает равномерное покрытие каждого кусочка.

А чем лучше нанесена панировка, тем вкуснее блюдо получается в результате. Эта закуска очень просто и быстро готовится. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • кабачки – 600 г
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • копченая паприка – 1 ч. л.
  • мука – 1 ст. л. с горкой.
  • соевый соус – 1.5 ст. л.
  • укроп
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарезаем на брусочки толщиной 1-1.5 см. Выкладываем их в чистый сухой пакет. Так они быстро и удобно просаливаются.
  2. Солим, добавляем чайную ложку копченой паприки и одну с горькой столовую ложку муки. Закрываем пакет рукой и трясем им 10-15 секунд. Все распределилось равномерно.
  3. Разогреваем сковороду и вытряхиваем на нее содержимое пакета. Обжариваем на среднем огне 7-8 минут.
  4. Пока жарятся кабачки, мелко нарезаем 3-4 зубчика чеснока и укроп. Выключаем огонь, добавляем соевый соус, нарезанный чеснок и укроп, аккуратно перемешиваем и подаем на стол.

Кабачки получаются нежными, ароматными. Это отличный гарнир к мясу или сочным котлетам. Но эта закуска вкусна не только в горячем, но и холодном виде.

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#Рецепт #Кабачки #Закуска