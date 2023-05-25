Понадобится только пакет: закуска из кабачков за 10 минут

Закуска, которая очень быстро готовится

Если вы уже готовили вкусную запеканку из кабачков, обратите внимание на этот рецепт ароматной закуски. Ее секрет в том, что овощи со специями и панировкой смешиваются в пакете – это обеспечивает равномерное покрытие каждого кусочка.

А чем лучше нанесена панировка, тем вкуснее блюдо получается в результате. Эта закуска очень просто и быстро готовится. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

кабачки – 600 г

чеснок – 3-4 зубчика

копченая паприка – 1 ч. л.

мука – 1 ст. л. с горкой.

соевый соус – 1.5 ст. л.

укроп

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Кабачки нарезаем на брусочки толщиной 1-1.5 см. Выкладываем их в чистый сухой пакет. Так они быстро и удобно просаливаются. Солим, добавляем чайную ложку копченой паприки и одну с горькой столовую ложку муки. Закрываем пакет рукой и трясем им 10-15 секунд. Все распределилось равномерно. Разогреваем сковороду и вытряхиваем на нее содержимое пакета. Обжариваем на среднем огне 7-8 минут. Пока жарятся кабачки, мелко нарезаем 3-4 зубчика чеснока и укроп. Выключаем огонь, добавляем соевый соус, нарезанный чеснок и укроп, аккуратно перемешиваем и подаем на стол.

Кабачки получаются нежными, ароматными. Это отличный гарнир к мясу или сочным котлетам. Но эта закуска вкусна не только в горячем, но и холодном виде.