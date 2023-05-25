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Вкусный обед за считанные минуты: готовим курицу с горошком и кабачком

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Обед, который очень быстро готовится
Обед, который очень быстро готовится. Фото shuba.life

О котлетах и не вспомните

Основные блюда обычно отнимают много времени. Да еще надоедают — невозможно же постоянно есть одни сочные котлеты, какими бы вкусными они ни были.

Рассказываем, как приготовить куриное филе с горошком и кабачком. Блюдо готовится считанные минуты, а получается очень вкусным и ароматным. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

  • 2 больших куриных филе
  • 400 г зеленого горошка
  • 3 кабачки
  • 2 ст. л. песто или измельченной зелени
  • 150 мл сливок жирностью 22%
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Нарезаем куриное филе тонкими полосками. Кабачки нарезаем по диагонали ломтиками толщиной 4-5 мм.
  2. Разогреваем сковороду с оливковым маслом. Кладем туда куриное филе, горошек и цуккини. Добавляем соус песто/зелень и накрываем крышкой.
  3. Готовим на сильном огне, часто встряхивая сковороду. Время приготовления – ориентировочно 10 минут.
  4. Снимаем крышку, все перемешиваем. Добавляем соль и перец. Вливаем сливки, снова накрываем крышкой сковороду. Готовим еще 5 мин на слабом огне.

Такое блюдо можно сразу подавать. Ее вкусно есть просто с кусочками хлеба или как гарнир к каше, спагетти или картофельному пюре.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Курятина #Обед