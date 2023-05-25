Вкусный обед за считанные минуты: готовим курицу с горошком и кабачком
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О котлетах и не вспомните
Основные блюда обычно отнимают много времени. Да еще надоедают — невозможно же постоянно есть одни сочные котлеты, какими бы вкусными они ни были.
Рассказываем, как приготовить куриное филе с горошком и кабачком. Блюдо готовится считанные минуты, а получается очень вкусным и ароматным. Рецептом поделились на ProstoWay.
Ингредиенты:
- 2 больших куриных филе
- 400 г зеленого горошка
- 3 кабачки
- 2 ст. л. песто или измельченной зелени
- 150 мл сливок жирностью 22%
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль, свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
- Нарезаем куриное филе тонкими полосками. Кабачки нарезаем по диагонали ломтиками толщиной 4-5 мм.
- Разогреваем сковороду с оливковым маслом. Кладем туда куриное филе, горошек и цуккини. Добавляем соус песто/зелень и накрываем крышкой.
- Готовим на сильном огне, часто встряхивая сковороду. Время приготовления – ориентировочно 10 минут.
- Снимаем крышку, все перемешиваем. Добавляем соль и перец. Вливаем сливки, снова накрываем крышкой сковороду. Готовим еще 5 мин на слабом огне.
Такое блюдо можно сразу подавать. Ее вкусно есть просто с кусочками хлеба или как гарнир к каше, спагетти или картофельному пюре.