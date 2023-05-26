Сварите сырники в молоке - и вы больше не будете их жарить: полезный рецепт на завтрак
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Метод приготовления полностью вкус блюда
Сырники – это знакомое всем с детства блюдо. Их нам когда-то готовили мамы и бабушки, подавали в детском саду и в школе. А что делать, когда нельзя есть жареного, но сырников очень хочется?
Верно, можно их сварить. Конечно, можно это сделать и в воде, но Рixelinform рекомендует варить этот десерт и в молоке. Такие сырники (в народе их еще называют ленивыми) получатся вкусные, нежные и воздушные.
Как приготовить ленивые сырники
Ингредиенты:
- 300 г сыра – лучше 5% или обезжиренный;
- 2 ст. л. муки;
- 2 ст. л. манки;
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. сахара;
- вода или молоко.
Способ приготовления
- При необходимости перетереть сыр через металлическое сито, отжать лишнюю влагу, добавить одно яйцо.
- Перемешать творог с яйцом, добавить в смесь муку, манную крупу и сахар. По желанию можно добавить ванилин, другие ароматизаторы или даже сухофрукты.
- Массу кропотливо перемешать, дать ей настояться 10 минут.
- Мокрыми руками формировать сырники и запанировать в муке.
- Довести воду или молоко до кипения и поочередно выложить туда ленивые творожники.
- Готовить их нужно несколько минут. Сырники необходимо вынуть шумовку и откинуть на дуршлаг. Подавать блюдо со сливочным маслом или сметаной.
А вот определить, настоящая у вас в холодильнике сметана или "пальма", легко. Вы можете сделать это двумя способами.