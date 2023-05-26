Сварите сырники в молоке - и вы больше не будете их жарить: полезный рецепт на завтрак

Метод приготовления полностью вкус блюда

Сырники – это знакомое всем с детства блюдо. Их нам когда-то готовили мамы и бабушки, подавали в детском саду и в школе. А что делать, когда нельзя есть жареного, но сырников очень хочется?

Верно, можно их сварить. Конечно, можно это сделать и в воде, но Рixelinform рекомендует варить этот десерт и в молоке. Такие сырники (в народе их еще называют ленивыми) получатся вкусные, нежные и воздушные.

Как приготовить ленивые сырники

Ингредиенты:

300 г сыра – лучше 5% или обезжиренный;

2 ст. л. муки;

2 ст. л. манки;

1 яйцо;

1 ст. л. сахара;

вода или молоко.

Способ приготовления

При необходимости перетереть сыр через металлическое сито, отжать лишнюю влагу, добавить одно яйцо. Перемешать творог с яйцом, добавить в смесь муку, манную крупу и сахар. По желанию можно добавить ванилин, другие ароматизаторы или даже сухофрукты. Массу кропотливо перемешать, дать ей настояться 10 минут. Мокрыми руками формировать сырники и запанировать в муке. Довести воду или молоко до кипения и поочередно выложить туда ленивые творожники. Готовить их нужно несколько минут. Сырники необходимо вынуть шумовку и откинуть на дуршлаг. Подавать блюдо со сливочным маслом или сметаной.

А вот определить, настоящая у вас в холодильнике сметана или "пальма", легко. Вы можете сделать это двумя способами.