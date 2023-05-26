Как предсказывали судьбу японские иммигранты в США: рецепт выпечки, которая знает ваше будущее

Выберите печенье и узнайте, что вас ждет в ближайшем будущем

Печенье с предсказанием — один из классических послеобеденных десертов любого уважающего себя китайского ресторана. Но на самом деле это хрустящее изделие происходит не из Китая — в начале 20 века японские эмигранты начали производить сладкие версии печенья с предсказанием в Сан-Франциско, США. Китайцы воспользовались возможностью и стали продавать их в своих магазинах.

Сегодня вместе с Shuba и приготовим такой десерт. По сути, печенье с предсказаниями — это самое обычное хрустящее печенье, внутри которого находятся тоненькие полоски бумаги с написанными предсказаниями. Вроде ничего сложного, но такое простое угощение превратит чаепитие с друзьями в настоящий праздник.

Как приготовить печенье с предсказаниями

Ингредиенты на 10 порций:

мука пшеничная — 400 г;

сахар — 300 г;

сахар ванильный — 10 г;

крахмал — 1 ст. л.;

яичные белки — 5 шт.;

соль — 1/8 ч. л.;

масло подсолнечное — 100 г;

вода — 80 г.

Способ приготовления:

В миску просейте муку, добавьте сахар, ванильный сахар, крахмал и смешайте. Сделайте в мучной массе углубление и влейте туда растительное масло и воду, перемешайте до однородности. Взбейте белки до стойкой массы, введите в тесто и тщательно перемешайте. Противень застелите пергаментом и ложкой выкладывайте тесто кружочками на расстоянии друг от друга. Выпекайте в предварительно разогретой до 200°C духовке 10 минут. Извлеките печенье из духовки, быстро сложите пополам, вложите внутрь бумажку с предсказанием. Еще раз сложите пополам и придайте форму конвертика.

Приготовьте свой любимый чай, берите печенье и наслаждайтесь! Приятного аппетита!