Как предсказывали судьбу японские иммигранты в США: рецепт выпечки, которая знает ваше будущее
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Выберите печенье и узнайте, что вас ждет в ближайшем будущем
Печенье с предсказанием — один из классических послеобеденных десертов любого уважающего себя китайского ресторана. Но на самом деле это хрустящее изделие происходит не из Китая — в начале 20 века японские эмигранты начали производить сладкие версии печенья с предсказанием в Сан-Франциско, США. Китайцы воспользовались возможностью и стали продавать их в своих магазинах.
Сегодня вместе с Shuba и приготовим такой десерт. По сути, печенье с предсказаниями — это самое обычное хрустящее печенье, внутри которого находятся тоненькие полоски бумаги с написанными предсказаниями. Вроде ничего сложного, но такое простое угощение превратит чаепитие с друзьями в настоящий праздник.
Как приготовить печенье с предсказаниями
Ингредиенты на 10 порций:
- мука пшеничная — 400 г;
- сахар — 300 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- крахмал — 1 ст. л.;
- яичные белки — 5 шт.;
- соль — 1/8 ч. л.;
- масло подсолнечное — 100 г;
- вода — 80 г.
Способ приготовления:
- В миску просейте муку, добавьте сахар, ванильный сахар, крахмал и смешайте. Сделайте в мучной массе углубление и влейте туда растительное масло и воду, перемешайте до однородности. Взбейте белки до стойкой массы, введите в тесто и тщательно перемешайте.
- Противень застелите пергаментом и ложкой выкладывайте тесто кружочками на расстоянии друг от друга. Выпекайте в предварительно разогретой до 200°C духовке 10 минут.
- Извлеките печенье из духовки, быстро сложите пополам, вложите внутрь бумажку с предсказанием. Еще раз сложите пополам и придайте форму конвертика.
Приготовьте свой любимый чай, берите печенье и наслаждайтесь! Приятного аппетита!