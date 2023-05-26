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Так просто еще не было: из банки консервы – сытный салат на всю семью

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Выходит много, готовится просто
Выходит много, готовится просто. Фото publish.com.ua

Очень вкусный рыбный перекус

Блюда из рыбных консерв – это не только вкусно, но и очень удобно. Если вы уже пробовали вкусную намазку на бутерброды, обязательно приготовьте салат по этому рецепту.

Он готовится из доступных продуктов. Как готовить салат с консервированной рыбой, яйцами и огурцами рассказали на "Школа Жизни". Его можно даже подать на праздничный стол.

Ингредиенты:

  • Яйца отварные – 3-4 шт.
  • Огурцы маринованные – 2 шт.
  • Зеленый горошек – 1 банка
  • Консервы рыбные – 1 банка
  • зеленый лук
  • Майонез (по вкусу)

Способ приготовления:

  1. Салат готовится очень быстро, главное – заранее отварить яйца. Их следует измельчить и отправить в миску.
  2. Добавляем маринованные огурцы. Режем их кубиком. С консервированного горошка сливаем жидкость и добавляем продукт в салат. Можно добавить целую баночку или половину – ориентируйтесь на свой вкус.
  3. Нарезаем зеленый лук. Открываем консервы. Подойдет любая. Сливаем с нее жидкость, если есть, и разминаем вилкой. Добавляем немного соли и перца.
  4. Заправляем майонезом. Тщательно перемешиваем.

Этот салат просто готовится. Понадобятся считанные минуты – особенно при условии, что яйца были отварены заранее. Также мы рассказывали, как быстро и пикантно замариновать сельдь.

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#Рецепт #Салат #Консервы #Закуска