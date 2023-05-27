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Как накормить семью двумя картофелинами: рецепт сытных блинов, которые разлетятся на ура

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Картофельные блины с начинкой будут часто на вашем столе
Картофельные блины с начинкой будут часто на вашем столе. Фото ukr.media

Легко, быстро и сытно

Наш стол тяжело представить без картофеля. Он настолько вошел в нашу жизнь, что корнеплод с уверенностью можно назвать "вторым хлебом".

Картофельные блины с начинкой по рецепту Ukr.Media — отличный вариант завтрака, обеда или ужина для всей семьи. Готовятся они очень просто, получаются сытными и вкусными, а начинку вы можете выбрать по своему вкусу.

Как приготовить картофельные блины с начинкой

Ингредиенты:

  • яйцо — 2 шт;
  • соль – 1 ч.л;
  • сушеный чеснок — 1/2 ч.л;
  • паприка – 1/2 ч.л;
  • мука — 150 гр;
  • картофель 2 шт.;
  • зеленый лук – по своему вкусу.

Для начинки:

  • отварное яйцо — 4 шт;
  • жареный лук — 1 шт;
  • сыр – 100 гр;
  • соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Соедините яйца с солью и специями. Частями введите муку. Хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы получить однородную массу без комочков.
  2. Добавьте к тесту натертый на мелкой терке картофель и зеленый лук. Массу хорошо перемешайте.
  3. Разогретую сковороду гриль смажьте небольшим количеством растительного масла и выложите тонким слоем картофельное тесто.
  4. Жарьте блинчик под крышкой на небольшом огне с обеих сторон до полной готовности.
  5. Для начинки обжарьте на сливочном масле лук, соедините его с отваренными измельченными яйцами и натертым на мелкой терке сыром. Добавьте в начинку соль по вкусу.
  6. Заверните начинку в картофельные блины. Сытное блюдо для всей семьи готово.

Такие блинчики можно дополнить любимым соусом. Такая сырная заправка дополнит вкус блюда.

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