Как накормить семью двумя картофелинами: рецепт сытных блинов, которые разлетятся на ура
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Легко, быстро и сытно
Наш стол тяжело представить без картофеля. Он настолько вошел в нашу жизнь, что корнеплод с уверенностью можно назвать "вторым хлебом".
Картофельные блины с начинкой по рецепту Ukr.Media — отличный вариант завтрака, обеда или ужина для всей семьи. Готовятся они очень просто, получаются сытными и вкусными, а начинку вы можете выбрать по своему вкусу.
Как приготовить картофельные блины с начинкой
Ингредиенты:
- яйцо — 2 шт;
- соль – 1 ч.л;
- сушеный чеснок — 1/2 ч.л;
- паприка – 1/2 ч.л;
- мука — 150 гр;
- картофель 2 шт.;
- зеленый лук – по своему вкусу.
Для начинки:
- отварное яйцо — 4 шт;
- жареный лук — 1 шт;
- сыр – 100 гр;
- соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Соедините яйца с солью и специями. Частями введите муку. Хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы получить однородную массу без комочков.
- Добавьте к тесту натертый на мелкой терке картофель и зеленый лук. Массу хорошо перемешайте.
- Разогретую сковороду гриль смажьте небольшим количеством растительного масла и выложите тонким слоем картофельное тесто.
- Жарьте блинчик под крышкой на небольшом огне с обеих сторон до полной готовности.
- Для начинки обжарьте на сливочном масле лук, соедините его с отваренными измельченными яйцами и натертым на мелкой терке сыром. Добавьте в начинку соль по вкусу.
- Заверните начинку в картофельные блины. Сытное блюдо для всей семьи готово.
Такие блинчики можно дополнить любимым соусом. Такая сырная заправка дополнит вкус блюда.