Смешайте сельдь, кетчуп и лук - и получите необычный салат: рецепт, который удивит всех
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Легким движением сельдь превращается в салат
Трудно найти другую рыбу, которая могла бы похвастаться таким огромным количеством полезных свойств как сельдь. Эта вкусная рыба считается "доступным деликатесом", которая нравится практически всем. Ее солят и подают на стол, или же готовят из нее вкуснейшие салаты.
Сегодня приготовим с селедкой необычный салат по рецепту "Цесмак". Это необычное сочетание продуктов вместе придают очень нежный вкус. На праздничном столе эта закуска исчезнет первой. Попробуйте приготовить – и вы не пожалеете.
Как приготовить салат из сельди с кетчупом и луком
Ингредиенты:
- сельдь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- кетчуп – 200 г;
- сахар – 1 ч. л.;
- уксус – 50 мл;
- подсолнечное масло – 2 ст. л.;
- зелень – 0,5 пуч.;
- соус чили – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите лук и нарежьте полукольцами. Замаринуйте в уксусе вместе с сахаром.
- Разберите малосольную сельдь на филе и удалите кости. Нарежьте тонкими кусочками и залейте кетчупом и соусом чили.
- Добавьте лук и подсолнечное масло. Хорошо перемешайте и уберите в холодильник на 12 часов. Подавайте закуску охлажденной, посыпьте резаной зеленью.
Кстати, определить степень солености сельди можно прямо в магазине. Для этого достаточно воспользоваться некоторыми лайфхакми.