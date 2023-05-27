Смешайте сельдь, кетчуп и лук - и получите необычный салат: рецепт, который удивит всех

Легким движением сельдь превращается в салат

Трудно найти другую рыбу, которая могла бы похвастаться таким огромным количеством полезных свойств как сельдь. Эта вкусная рыба считается "доступным деликатесом", которая нравится практически всем. Ее солят и подают на стол, или же готовят из нее вкуснейшие салаты.

Сегодня приготовим с селедкой необычный салат по рецепту "Цесмак". Это необычное сочетание продуктов вместе придают очень нежный вкус. На праздничном столе эта закуска исчезнет первой. Попробуйте приготовить – и вы не пожалеете.

Как приготовить салат из сельди с кетчупом и луком

Ингредиенты:

сельдь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

кетчуп – 200 г;

сахар – 1 ч. л.;

уксус – 50 мл;

подсолнечное масло – 2 ст. л.;

зелень – 0,5 пуч.;

соус чили – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Очистите лук и нарежьте полукольцами. Замаринуйте в уксусе вместе с сахаром. Разберите малосольную сельдь на филе и удалите кости. Нарежьте тонкими кусочками и залейте кетчупом и соусом чили. Добавьте лук и подсолнечное масло. Хорошо перемешайте и уберите в холодильник на 12 часов. Подавайте закуску охлажденной, посыпьте резаной зеленью.

Кстати, определить степень солености сельди можно прямо в магазине. Для этого достаточно воспользоваться некоторыми лайфхакми.