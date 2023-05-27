Получается нежнее облака: рецепт шикарного пирога на сметане с ягодами
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Вкусный и красивый пирог, в который невозможно не влюбиться
На носу сезон ягод, а потому пора освобождать морозильник от замороженных продуктов. Очень хороший повод – холодные десерты, где можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды.
Один из таких десертов по рецепту "Цесмак" мы с вами и приготовим. Мраморный сметанный пирог с ягодами получится нежным, как суфле, ароматным и ярким. Процесс приготовления такой вкусности будет вдохновлять и радовать. Потому берем продукты и начинаем готовить.
Как приготовить сметанный пирог с ягодами
Ингредиенты:
- ежевика или же любые свежие или замороженные ягоды, варенье – 200 г;
- сахар – 170 г;
- крахмал – 3 ст. л.;
- сметана – 600 г;
- яйцо – 2 шт.;
- ванильный сахар – 8 г;
- пшеничная мука – 3 ст. л.;
- сливочное масло – 40 г;
- овсяные хлопья – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Свежую ежевику промойте и измельчите в блендере из 1 ст. л. крахмала, 50 г сахара. Если ягоды заморожены, их следует разморозить и измельчить вместе с соком. В результате должно получиться густое ягодное пюре. Если пюре получилось редким, придется его немного поварить в сотейнике на слабом огне.
- Смешайте сметану с яйцами. Добавьте ванильный сахар и 2 ст. л. крахмала. Тщательно все перемешайте, не оставляя комочков. Лучше в этом случае воспользоваться блендером или миксером.
- В глубокой миске смешайте овсяные хлопья из 3 ст. л. просеянной муки. В муку добавьте 40 г размягченного сливочного масла. Перетрите руками в мучную однородную крошку.
- Смажьте форму для выпечки диаметром 22 см сливочным маслом. Распределите равномерно мучную крошку по дну формы и вылейте сметанный слой сверху.
- Столовой ложкой распределите ягодное пюре по кругу на сметанный слой. Затем размешайте деревянной шпажкой пюре, рисуя мраморный узор на пироге.
- Выпекайте сметанный пирог в духовке на водяной бане при 160 градусах 45-50 минут. Готовый сметанник оставьте в холодильнике на несколько часов.
Кстати, определить настоящую сметану от "пальмы" легко. Это можно сделать в домашних условиях.