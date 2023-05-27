Получается нежнее облака: рецепт шикарного пирога на сметане с ягодами

Вкусный и красивый пирог, в который невозможно не влюбиться

На носу сезон ягод, а потому пора освобождать морозильник от замороженных продуктов. Очень хороший повод – холодные десерты, где можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды.

Один из таких десертов по рецепту "Цесмак" мы с вами и приготовим. Мраморный сметанный пирог с ягодами получится нежным, как суфле, ароматным и ярким. Процесс приготовления такой вкусности будет вдохновлять и радовать. Потому берем продукты и начинаем готовить.

Как приготовить сметанный пирог с ягодами

Ингредиенты:

ежевика или же любые свежие или замороженные ягоды, варенье – 200 г;

сахар – 170 г;

крахмал – 3 ст. л.;

сметана – 600 г;

яйцо – 2 шт.;

ванильный сахар – 8 г;

пшеничная мука – 3 ст. л.;

сливочное масло – 40 г;

овсяные хлопья – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Свежую ежевику промойте и измельчите в блендере из 1 ст. л. крахмала, 50 г сахара. Если ягоды заморожены, их следует разморозить и измельчить вместе с соком. В результате должно получиться густое ягодное пюре. Если пюре получилось редким, придется его немного поварить в сотейнике на слабом огне. Смешайте сметану с яйцами. Добавьте ванильный сахар и 2 ст. л. крахмала. Тщательно все перемешайте, не оставляя комочков. Лучше в этом случае воспользоваться блендером или миксером. В глубокой миске смешайте овсяные хлопья из 3 ст. л. просеянной муки. В муку добавьте 40 г размягченного сливочного масла. Перетрите руками в мучную однородную крошку. Смажьте форму для выпечки диаметром 22 см сливочным маслом. Распределите равномерно мучную крошку по дну формы и вылейте сметанный слой сверху. Столовой ложкой распределите ягодное пюре по кругу на сметанный слой. Затем размешайте деревянной шпажкой пюре, рисуя мраморный узор на пироге. Выпекайте сметанный пирог в духовке на водяной бане при 160 градусах 45-50 минут. Готовый сметанник оставьте в холодильнике на несколько часов.

Кстати, определить настоящую сметану от "пальмы" легко. Это можно сделать в домашних условиях.