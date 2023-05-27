Пальчики оближешь: вкусный бюджетный ужин с мясом
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Простой рецепт на каждый день
Вкусные картофельники с мясом – идеальный выбор, когда хочется вкусненького, а сочные котлеты надоели. Готовые зразы – полноценный обед или ужин.
По рецепту, которым поделились на портале "Вона", картофельники получаются аппетитными, состоят из сытной начинки и в горячем виде очень вкусные. Для приготовления картофельных зразов с куриным фаршем потребуется немного времени. Они очень вкусные и нежные.
Ингредиенты:
- 600 г картофеля;
- 250 г куриного филе;
- репчатый лук;
- яйцо;
- 2 ст л пшеничной муки;
- 2 ст. л растительного масла;
- 100 г панировочных сухарей;
- соль и специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Готовим начинку. Куриное филе нарезаем кубиками. Солим, перчим и обжариваем до румяной корочки и охлаждаем. Лук нарезаем удобными кусочками. Пропускаем ее через мясорубку вместе с куриным филе.
- Отвариваем картофель. Когда остынет, чистим его, добавляем яйцо, соль, специи и муку. Проходим все вместе картошкой и замешиваем тесто.
- Делаем из него одинаковые шарики и раскатываем. Выкладываем начинку из курицы и лука. Аккуратно заворачиваем и обваливаем в панировочных сухарях.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем зразы, жарим их с двух сторон до румяной корочки.
Зразы подаются горячими. Очень вкусно подать их со сметаной или соусом на основе йогурта.