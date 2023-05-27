Пальчики оближешь: вкусный бюджетный ужин с мясом

Простой рецепт на каждый день

Вкусные картофельники с мясом – идеальный выбор, когда хочется вкусненького, а сочные котлеты надоели. Готовые зразы – полноценный обед или ужин.

По рецепту, которым поделились на портале "Вона", картофельники получаются аппетитными, состоят из сытной начинки и в горячем виде очень вкусные. Для приготовления картофельных зразов с куриным фаршем потребуется немного времени. Они очень вкусные и нежные.

Ингредиенты:

600 г картофеля;

250 г куриного филе;

репчатый лук;

яйцо;

2 ст л пшеничной муки;

2 ст. л растительного масла;

100 г панировочных сухарей;

соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

Готовим начинку. Куриное филе нарезаем кубиками. Солим, перчим и обжариваем до румяной корочки и охлаждаем. Лук нарезаем удобными кусочками. Пропускаем ее через мясорубку вместе с куриным филе. Отвариваем картофель. Когда остынет, чистим его, добавляем яйцо, соль, специи и муку. Проходим все вместе картошкой и замешиваем тесто. Делаем из него одинаковые шарики и раскатываем. Выкладываем начинку из курицы и лука. Аккуратно заворачиваем и обваливаем в панировочных сухарях. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем зразы, жарим их с двух сторон до румяной корочки.

Зразы подаются горячими. Очень вкусно подать их со сметаной или соусом на основе йогурта.