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Самый простой десерт за 15 минут: готовим клубнику в шоколаде

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Идеальный с бокалом шампанского
Идеальный с бокалом шампанского. Фото Сегодня

Прекрасный способ подать свежие ягоды

Клубника в шоколаде – один из самых популярных и простых десертов. Обратите на него внимание, если рецепты типа нежного мусса из ряженки для вас слишком сложные.

Он элементарно и легко готовится, а еще очень эффектно выглядит. Ягоды выбираем сладкие, а шоколад – тот, который нравится. Можно даже растопить несколько видов шоколада и поочередно обваливать в нем ягоды.

Ингредиенты:

  • Клубника — 400 г
  • Шоколад — 2 плитки
  • Кондитерская посыпка
  • Кокосовая стружка
  • Миндальные хлопья

Способ приготовления:

  1. Замочите ягоды в холодной воде, не отрывая чашелистик. Аккуратно помойте их, а затем выложите на бумажное полотенце. Она должна полностью высохнуть.
  2. Каждую ягоду, не отрывая чашелистик, аккуратно насаживаем на зубочистку. Шоколад растапливаем – на водяной бане или в микроволновке. Можно добавить к нему немного сливок или сливочного масла, и размешать – так масса будет в результате не также жесткой.
  3. Держа за зубочистку, опускаем в шоколад каждую клубничку. Поднимаем и ждем, пока стекут самые большие капли. Можно сделать несколько слоев разного шоколада.
  4. Клубнику выкладываем на лист вощеной бумаги. Посыпаем посыпкой, стружкой и хлопьями.
  5. Ставим в холодильник – до полного отверждения шоколада. Затем перекладываем клубнику в шоколаде слоями в пластиковый контейнер с крышкой. Слои перекладываем пергаментом.

Это очень простой и утонченный десерт. Он идеален к бокалу шампанского или к ягодному мохито.

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#Рецепт #Клубника #Шоколад #Десерт