Самый простой десерт за 15 минут: готовим клубнику в шоколаде

Прекрасный способ подать свежие ягоды

Клубника в шоколаде – один из самых популярных и простых десертов. Обратите на него внимание, если рецепты типа нежного мусса из ряженки для вас слишком сложные.

Он элементарно и легко готовится, а еще очень эффектно выглядит. Ягоды выбираем сладкие, а шоколад – тот, который нравится. Можно даже растопить несколько видов шоколада и поочередно обваливать в нем ягоды.

Ингредиенты:

Клубника — 400 г

Шоколад — 2 плитки

Кондитерская посыпка

Кокосовая стружка

Миндальные хлопья

Способ приготовления:

Замочите ягоды в холодной воде, не отрывая чашелистик. Аккуратно помойте их, а затем выложите на бумажное полотенце. Она должна полностью высохнуть. Каждую ягоду, не отрывая чашелистик, аккуратно насаживаем на зубочистку. Шоколад растапливаем – на водяной бане или в микроволновке. Можно добавить к нему немного сливок или сливочного масла, и размешать – так масса будет в результате не также жесткой. Держа за зубочистку, опускаем в шоколад каждую клубничку. Поднимаем и ждем, пока стекут самые большие капли. Можно сделать несколько слоев разного шоколада. Клубнику выкладываем на лист вощеной бумаги. Посыпаем посыпкой, стружкой и хлопьями. Ставим в холодильник – до полного отверждения шоколада. Затем перекладываем клубнику в шоколаде слоями в пластиковый контейнер с крышкой. Слои перекладываем пергаментом.

Это очень простой и утонченный десерт. Он идеален к бокалу шампанского или к ягодному мохито.