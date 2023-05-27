Самый простой десерт за 15 минут: готовим клубнику в шоколаде
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Прекрасный способ подать свежие ягоды
Клубника в шоколаде – один из самых популярных и простых десертов. Обратите на него внимание, если рецепты типа нежного мусса из ряженки для вас слишком сложные.
Он элементарно и легко готовится, а еще очень эффектно выглядит. Ягоды выбираем сладкие, а шоколад – тот, который нравится. Можно даже растопить несколько видов шоколада и поочередно обваливать в нем ягоды.
Ингредиенты:
- Клубника — 400 г
- Шоколад — 2 плитки
- Кондитерская посыпка
- Кокосовая стружка
- Миндальные хлопья
Способ приготовления:
- Замочите ягоды в холодной воде, не отрывая чашелистик. Аккуратно помойте их, а затем выложите на бумажное полотенце. Она должна полностью высохнуть.
- Каждую ягоду, не отрывая чашелистик, аккуратно насаживаем на зубочистку. Шоколад растапливаем – на водяной бане или в микроволновке. Можно добавить к нему немного сливок или сливочного масла, и размешать – так масса будет в результате не также жесткой.
- Держа за зубочистку, опускаем в шоколад каждую клубничку. Поднимаем и ждем, пока стекут самые большие капли. Можно сделать несколько слоев разного шоколада.
- Клубнику выкладываем на лист вощеной бумаги. Посыпаем посыпкой, стружкой и хлопьями.
- Ставим в холодильник – до полного отверждения шоколада. Затем перекладываем клубнику в шоколаде слоями в пластиковый контейнер с крышкой. Слои перекладываем пергаментом.
Это очень простой и утонченный десерт. Он идеален к бокалу шампанского или к ягодному мохито.