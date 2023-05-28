Добавьте в омлет один ингредиент - и ради такого рецепта вы будете просыпаться с удовольствием
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Пару минут времени — и ароматное блюдо готово
Блюда из яиц – одна из самых популярных идей для завтрака во всех странах мира. Пожарить вкусный омлет можно в считанные минуты, а разнообразные добавки сделают ваше блюдо интересным. Ради такого точно следует просыпаться каждое утро.
"Бабусині рецепти" советуют пофантазировать и добавить в омлет мускатный орех. Такое запеченное в духовке блюдо из бюджетных продуктов – отличный вариант завтрака для всей семьи.
Как приготовить омлет с мускатным орехом
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.;
- оливковое масло – ½ ч. л.;
- молоко – 300 мл;
- соль – ⅓ ч. л.;
- творог – 100 г;
- мускатный орех – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Яйца разбить в глубокую тару и посолить.
- Взбить яйца в однородную смесь с помощью венчика, добавить молоко.
- Сыр измельчить на большой терке, выложить в миску с яичной смесью. Перемешать ингредиенты и добавить мускатный орех. По желанию можно добавить зеленый лук и добавить черный молотый перец.
- Смазать форму для запекания оливковым маслом, вылить в нее яичную массу. Готовить омлет нужно в духовке при 200 градусах 20 минут.
Следует помнить, что пышный омлет получится при соблюдении некоторых правил. Радуйте семью ароматным и вкусным завтраком!