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Добавьте в омлет один ингредиент - и ради такого рецепта вы будете просыпаться с удовольствием

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Пышный омлет - любимое блюдо на завтрак
Пышный омлет - любимое блюдо на завтрак. Фото apostrophe.ua

Пару минут времени — и ароматное блюдо готово

Блюда из яиц – одна из самых популярных идей для завтрака во всех странах мира. Пожарить вкусный омлет можно в считанные минуты, а разнообразные добавки сделают ваше блюдо интересным. Ради такого точно следует просыпаться каждое утро.

"Бабусині рецепти" советуют пофантазировать и добавить в омлет мускатный орех. Такое запеченное в духовке блюдо из бюджетных продуктов – отличный вариант завтрака для всей семьи.

Как приготовить омлет с мускатным орехом

Ингредиенты:

  • яйца – 6 шт.;
  • оливковое масло – ½ ч. л.;
  • молоко – 300 мл;
  • соль – ⅓ ч. л.;
  • творог – 100 г;
  • мускатный орех – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Яйца разбить в глубокую тару и посолить.
  2. Взбить яйца в однородную смесь с помощью венчика, добавить молоко.
  3. Сыр измельчить на большой терке, выложить в миску с яичной смесью. Перемешать ингредиенты и добавить мускатный орех. По желанию можно добавить зеленый лук и добавить черный молотый перец.
  4. Смазать форму для запекания оливковым маслом, вылить в нее яичную массу. Готовить омлет нужно в духовке при 200 градусах 20 минут.

Следует помнить, что пышный омлет получится при соблюдении некоторых правил. Радуйте семью ароматным и вкусным завтраком!

Теги:
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