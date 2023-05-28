Хрустящие пирожки - и ни грамма теста: рецепт выпечки, которой всегда будет мало

Такие пироги готовить намного быстрее

Единственная причина, почему мы не хотим печь дома – это долгая возня с тестом. Мы предлагаем быстрый вариант вкусной выпечки – пирожки из тостового хлеба.

Если вы боитесь, что тесто получится пресным, безвкусным, не взойдет или не пропечется, вы всегда можете использовать готовый тостовый хлеб. "Цесмак" утверждает, что его уникальная структура идеально подходит для раскатывания и формирования пирожков и вы можете не тратить время на опару, поднятие и замес теста. Хрустящую корочку в пирожках можно приготовить быстро. Не верите? Берите продукты и убедитесь!

Как приготовить пирожки из тостового хлеба

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.;

сливочное масло – 20 г;

черный перец молотый – 0,5 ч. л.;

тостовый хлеб – 8 шт.;

яйцо – 2 шт.;

соль – 1 ч. л.;

зелень, подсолнечное масло, вода – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Картофель очистите, нарежьте ломтиками и отварите в кипятке до полной готовности. Разомните картофель со сливочным маслом, зеленью и специями. Для вкуса можно добавить чеснок, кинзу или другие пряности по вашему выбору. С хлеба срежьте корочки. Их не выбрасывайте, а перемолите их в блендере в крошку. Это и будут ваши панировочные сухари. Кусочки хлеба раскатайте скалкой в плотные и тонкие пласты. Поверните хлебный лист треугольником, смочив края водой. Начините картофелем со специями и залепите сверху. Обваляйте пирожки во взбитом яйце, затем в хлебных крошках и жарьте в подсолнечном масле на сковороде до румяной корочки.

Даже самые опытные хозяйки при приготовлении выпечки допускают ошибки. Если их устранить, то десерты будут идеальными.