Хруст услышат далеко: необычный рецепт капусты, который полюбят даже дети

За такую капусту будут драться дети!

Полезная и витаминная белокочанная капуста используется для приготовления самых разнообразных блюд. Салаты, первые и вторые блюда – вот только малая часть блюд, в которых можно ее использовать. Рецепты блюд из капусты актуальны в любое время года,

Сегодня мы выбрали один из самых удобных и легких рецептов — хрустящую капусту в сухарях. Shuba рассказывает, что для приготовления такого оригинального и вкусного гарнира понадобиться всего несколько ингредиентов. Такое универсальное и бюджетное блюдо можно подавать и как гарнир, и как закуску.

Как приготовить жареную капусту в сухарях

Ингредиенты на 4 порции:

капуста белокочанная — 1.2 кг;

масло подсолнечное — 200 мл;

панировочные сухари — 100 г;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Капусту помойте, разрежьте на 8 частей и вырежьте кочерыжку. В большой кастрюле вскипятите воду, посолите и положите куски капусты. Доведите до кипения и варите 5 минут. Затем откиньте на дуршлаг. В сковороде разогрейте 100 мл растительного масла и обжарьте капусту со всех сторон до зарумянивания. Влейте полстакана воды и тушите под крышкой на маленьком огне 10 минут. Затем выложите капусту на блюдо. В отдельной сковороде разогрейте 100 мл растительного масла и обжарьте в нем панировочные сухари, помешивая, до золотистого цвета. Зелень промойте, обсушите и мелко порежьте. Смешайте обжаренные сухари и измельченную зелень. Посыпьте этой смесью капусту и подавайте к столу.

Домашний майонез идеально дополнит жареную капусту. Кушайте и наслаждайтесь!