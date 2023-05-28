То, что надо в летнюю жару: классический рецепт домашнего лимонада

Это один из самых полезных напитков

Лимонад — это не только вкусный и освежающий напиток, но еще и очень полезный. Такой напиток богат витаминами, а в домашнем лимонаде еще и отсутствуют консерванты и химические добавки.

Именно такой классический рецепт лимонада вместе с "Мета" мы сегодня приготовим. На его приготовление вы потратите всего 20 минут, а получите полезный и освежающий напиток.

Как приготовить дома лимонад

Ингредиенты:

лимон — 5-7 шт.;

сахар — 1 стакан;

вода — 5-6 стаканов;

мята — по вкусу.

Способ приготовления:

Промойте лимоны проточной водой, облейте кипятком и оботрите полотенцем. Очищенные лимоны следует натереть на терке. Снимите верхний слой цедры, чтобы белая подкорка не попадала в тертую цедру. Добавьте сахар, перемешайте до момента, когда он поменяет цвет на желтый Выдавите лимоны при помощи соковыжималки или воспользуйтесь обычной ложкой. Добавьте стакан воды в цедру с сахаром и растворите ее. Затем добавьте лимонный сок и 5 стаканов воды и перемешайте. Пропустите лимонад через сито и добавьте кусочки лимона. Оставьте напиток в холодильнике до полного остывания.

Приготовить лимонад можно с помощью френч-пресса. "Телеграф" ранее рассказывал, как это сделать.