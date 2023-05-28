То, что надо в летнюю жару: классический рецепт домашнего лимонада
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Это один из самых полезных напитков
Лимонад — это не только вкусный и освежающий напиток, но еще и очень полезный. Такой напиток богат витаминами, а в домашнем лимонаде еще и отсутствуют консерванты и химические добавки.
Именно такой классический рецепт лимонада вместе с "Мета" мы сегодня приготовим. На его приготовление вы потратите всего 20 минут, а получите полезный и освежающий напиток.
Как приготовить дома лимонад
Ингредиенты:
- лимон — 5-7 шт.;
- сахар — 1 стакан;
- вода — 5-6 стаканов;
- мята — по вкусу.
Способ приготовления:
- Промойте лимоны проточной водой, облейте кипятком и оботрите полотенцем.
- Очищенные лимоны следует натереть на терке. Снимите верхний слой цедры, чтобы белая подкорка не попадала в тертую цедру.
- Добавьте сахар, перемешайте до момента, когда он поменяет цвет на желтый
- Выдавите лимоны при помощи соковыжималки или воспользуйтесь обычной ложкой.
- Добавьте стакан воды в цедру с сахаром и растворите ее.
- Затем добавьте лимонный сок и 5 стаканов воды и перемешайте.
- Пропустите лимонад через сито и добавьте кусочки лимона.
- Оставьте напиток в холодильнике до полного остывания.
Приготовить лимонад можно с помощью френч-пресса. "Телеграф" ранее рассказывал, как это сделать.