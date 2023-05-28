Рецепт сочной курицы с овощами: кусочки просто растают во рту

Блюдо, которым вы вкусно накормите всю семью

Каждая хозяйка часто задается вопросом, что приготовить на обед или ужин. Если приелась традиционная курица, можно запечь ее с весенними овощами.

В рецепте Shuba можно использовать как бедрышки, так и куриное филе или другие кусочки курицы. Добавьте в блюдо чеснок, капусту или свеклу — и его вкус только выиграет!

Как приготовить курицу с весенними овощами

Ингредиенты на 4 порции:

куриные бедрышки — 600 г;

лимон — 1 шт.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

картофель — 450 г;

редис — 200 г;

зеленый лук — 10 г;

морковь — 50 г;

укроп — 5 г;

томаты — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Промойте курицу и обсушите. Приправьте солью и перцем, затем выложите кожей вверх на противень с бортиками. Выдавите ½ лимона на курицу и сбрызните 1 столовой ложкой оливкового масла. Запекайте 15 минут. Тем временем разрежьте картофель и редис пополам, репчатый лук и томаты нарежьте полукольцами, а зеленый лук нарежьте на три части. Смешайте картофель, редис, морковь и 2 столовые ложки оливкового масла, оставшиеся в миске; приправьте солью и перцем. Достаньте курицу из духовки и разложите вокруг нее все овощи. Продолжайте запекать, пока овощи не станут мягкими, а курица не станет золотистой и не пропечется еще около 20 минут. Выдавите оставшийся ½ лимона на курицу и овощи. Сверху посыпьте укропом и приправьте солью.

Подавать блюдо лучше всего со свежими салатами. Отлично подойдет салат из свежих помидоров.