Рецепт сочной курицы с овощами: кусочки просто растают во рту
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Блюдо, которым вы вкусно накормите всю семью
Каждая хозяйка часто задается вопросом, что приготовить на обед или ужин. Если приелась традиционная курица, можно запечь ее с весенними овощами.
В рецепте Shuba можно использовать как бедрышки, так и куриное филе или другие кусочки курицы. Добавьте в блюдо чеснок, капусту или свеклу — и его вкус только выиграет!
Как приготовить курицу с весенними овощами
Ингредиенты на 4 порции:
- куриные бедрышки — 600 г;
- лимон — 1 шт.;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- картофель — 450 г;
- редис — 200 г;
- зеленый лук — 10 г;
- морковь — 50 г;
- укроп — 5 г;
- томаты — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Промойте курицу и обсушите. Приправьте солью и перцем, затем выложите кожей вверх на противень с бортиками. Выдавите ½ лимона на курицу и сбрызните 1 столовой ложкой оливкового масла. Запекайте 15 минут.
- Тем временем разрежьте картофель и редис пополам, репчатый лук и томаты нарежьте полукольцами, а зеленый лук нарежьте на три части. Смешайте картофель, редис, морковь и 2 столовые ложки оливкового масла, оставшиеся в миске; приправьте солью и перцем.
- Достаньте курицу из духовки и разложите вокруг нее все овощи. Продолжайте запекать, пока овощи не станут мягкими, а курица не станет золотистой и не пропечется еще около 20 минут. Выдавите оставшийся ½ лимона на курицу и овощи. Сверху посыпьте укропом и приправьте солью.
Подавать блюдо лучше всего со свежими салатами. Отлично подойдет салат из свежих помидоров.