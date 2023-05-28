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Рецепт сочной курицы с овощами: кусочки просто растают во рту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Курица с овощами - лучшее решение избавиться от голода
Курица с овощами - лучшее решение избавиться от голода. Фото shuba.life

Блюдо, которым вы вкусно накормите всю семью

Каждая хозяйка часто задается вопросом, что приготовить на обед или ужин. Если приелась традиционная курица, можно запечь ее с весенними овощами.

В рецепте Shuba можно использовать как бедрышки, так и куриное филе или другие кусочки курицы. Добавьте в блюдо чеснок, капусту или свеклу — и его вкус только выиграет!

Как приготовить курицу с весенними овощами

Ингредиенты на 4 порции:

  • куриные бедрышки — 600 г;
  • лимон — 1 шт.;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • картофель — 450 г;
  • редис — 200 г;
  • зеленый лук — 10 г;
  • морковь — 50 г;
  • укроп — 5 г;
  • томаты — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Промойте курицу и обсушите. Приправьте солью и перцем, затем выложите кожей вверх на противень с бортиками. Выдавите ½ лимона на курицу и сбрызните 1 столовой ложкой оливкового масла. Запекайте 15 минут.
  3. Тем временем разрежьте картофель и редис пополам, репчатый лук и томаты нарежьте полукольцами, а зеленый лук нарежьте на три части. Смешайте картофель, редис, морковь и 2 столовые ложки оливкового масла, оставшиеся в миске; приправьте солью и перцем.
  4. Достаньте курицу из духовки и разложите вокруг нее все овощи. Продолжайте запекать, пока овощи не станут мягкими, а курица не станет золотистой и не пропечется еще около 20 минут. Выдавите оставшийся ½ лимона на курицу и овощи. Сверху посыпьте укропом и приправьте солью.

Подавать блюдо лучше всего со свежими салатами. Отлично подойдет салат из свежих помидоров.

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#Рецепт #Овощи #Курица #Готовим дома