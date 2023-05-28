Семья будет кушать через десять минут: рецепт невероятно вкусных фаршированных огурцов

Готовьте сразу двойную порцию!

Ни один прием гостей не обойдется без закусок. Холодные и горячие, они должны быть всегда под рукой — закуски пригодятся на случай внезапного голода или неожиданно нагрянувших гостей.

Именно такую закуску мы вместе с Shuba и будем готовить. Огурцы, фаршированные фетой выглядят эффектно на тарелке. Приправьте сырную начинку укропом и чесноком — и от такой закуски за уши не оттащишь. Для таких канапе лучше выбирать большие, но не слишком водянистые огурцы. Тогда смесь, которая будет в середине, не наполнилась соком. Ну что, берем продукты и начинаем готовить.

Как приготовить огурцы, фаршированные фетой

Ингредиенты на 20 порций:

сыр фета — 200 г;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

рикотта — 100 г;

укроп — 4 ст. л.;

огурец — 2 шт.;

перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Пропустите чеснок через пресс, смешайте с фетой, рикоттой и укропом в кухонном комбайне и взбивайте до получения однородной густой массы. Огурцы промойте и обсушите. Затем разрежьте вдоль пополам, извлеките и выбросьте семена. Наполните середину огурца сырной смесью и разровняйте. Нарежьте ломтиками толщиной 3 см. Посыпьте молотым перцем и украсьте веточками укропа.

Удивить гостей можно еще овощами, приготовленными в банке. Это простое блюдо готовится за считанные минуты.