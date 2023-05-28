Укр

Семья будет кушать через десять минут: рецепт невероятно вкусных фаршированных огурцов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Удивите гостей огурцами, фаршированными фетой
Удивите гостей огурцами, фаршированными фетой. Фото shuba.life

Готовьте сразу двойную порцию!

Ни один прием гостей не обойдется без закусок. Холодные и горячие, они должны быть всегда под рукой — закуски пригодятся на случай внезапного голода или неожиданно нагрянувших гостей.

Именно такую закуску мы вместе с Shuba и будем готовить. Огурцы, фаршированные фетой выглядят эффектно на тарелке. Приправьте сырную начинку укропом и чесноком — и от такой закуски за уши не оттащишь. Для таких канапе лучше выбирать большие, но не слишком водянистые огурцы. Тогда смесь, которая будет в середине, не наполнилась соком. Ну что, берем продукты и начинаем готовить.

Как приготовить огурцы, фаршированные фетой

Ингредиенты на 20 порций:

  • сыр фета — 200 г;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • рикотта — 100 г;
  • укроп — 4 ст. л.;
  • огурец — 2 шт.;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Пропустите чеснок через пресс, смешайте с фетой, рикоттой и укропом в кухонном комбайне и взбивайте до получения однородной густой массы.
  2. Огурцы промойте и обсушите. Затем разрежьте вдоль пополам, извлеките и выбросьте семена.
  3. Наполните середину огурца сырной смесью и разровняйте. Нарежьте ломтиками толщиной 3 см. Посыпьте молотым перцем и украсьте веточками укропа.

Удивить гостей можно еще овощами, приготовленными в банке. Это простое блюдо готовится за считанные минуты.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Готовим дома