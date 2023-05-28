Семья будет кушать через десять минут: рецепт невероятно вкусных фаршированных огурцов
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Готовьте сразу двойную порцию!
Ни один прием гостей не обойдется без закусок. Холодные и горячие, они должны быть всегда под рукой — закуски пригодятся на случай внезапного голода или неожиданно нагрянувших гостей.
Именно такую закуску мы вместе с Shuba и будем готовить. Огурцы, фаршированные фетой выглядят эффектно на тарелке. Приправьте сырную начинку укропом и чесноком — и от такой закуски за уши не оттащишь. Для таких канапе лучше выбирать большие, но не слишком водянистые огурцы. Тогда смесь, которая будет в середине, не наполнилась соком. Ну что, берем продукты и начинаем готовить.
Как приготовить огурцы, фаршированные фетой
Ингредиенты на 20 порций:
- сыр фета — 200 г;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- рикотта — 100 г;
- укроп — 4 ст. л.;
- огурец — 2 шт.;
- перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Пропустите чеснок через пресс, смешайте с фетой, рикоттой и укропом в кухонном комбайне и взбивайте до получения однородной густой массы.
- Огурцы промойте и обсушите. Затем разрежьте вдоль пополам, извлеките и выбросьте семена.
- Наполните середину огурца сырной смесью и разровняйте. Нарежьте ломтиками толщиной 3 см. Посыпьте молотым перцем и украсьте веточками укропа.
Удивить гостей можно еще овощами, приготовленными в банке. Это простое блюдо готовится за считанные минуты.