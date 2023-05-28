Вкуснятина за считанные минуты: порадуйте родных ароматными зразами
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Они получаются очень вкусными
Блюда из картофеля – это самый простой вариант приготовить что-нибудь вкусненькое, не тратя много денег. Если вы уже пробовали вкусные картофельники, обратите внимание на этот рецепт зразов.
Для их приготовления понадобятся простые ингредиенты. Картофельно-творожные зразы получаются чрезвычайно сытными и ароматными. Рецептом поделились на портале "Вона".
Ингредиенты для приготовления:
- 230 г творога;
- 150 г отварного картофеля;
- 1 ст. л. манной крупы;
- 1 ч. л. крахмала;
- 30 г панировочных сухарей;
- 20 г сливочного масла;
- соль и черный перец.
Для начинки:
- 20 г зеленого лука;
- отварное яйцо;
- 20 г сливочного масла.
Способ приготовления:
- К отварному картофелю добавляем творог. Тщательно разминаем массу вилкой – она должна стать однородной.
- Всыпаем манную крупу, крахмал, соль и перец. Добавляем растопленное сливочное масло.
- Мелко крошим зеленый лук и яйцо. Добавляем растопленное сливочное масло. Все перемешиваем.
- Из однородной массы формируем зразы круглой формы. Обваливаем их в панировочных сухарях.
- Зразы жарим на разогретой сковороде до румяной корочки в большом количестве растительного масла. Выкладываем их на салфетку – чтобы впитался лишний жир.
Готовые зразы подаем на стол еще горячими. Вкуснее всего есть их со сметаной или соусом на основе йогурта.