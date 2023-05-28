Вкуснятина за считанные минуты: порадуйте родных ароматными зразами

Они получаются очень вкусными

Блюда из картофеля – это самый простой вариант приготовить что-нибудь вкусненькое, не тратя много денег. Если вы уже пробовали вкусные картофельники, обратите внимание на этот рецепт зразов.

Для их приготовления понадобятся простые ингредиенты. Картофельно-творожные зразы получаются чрезвычайно сытными и ароматными. Рецептом поделились на портале "Вона".

Ингредиенты для приготовления:

230 г творога;

150 г отварного картофеля;

1 ст. л. манной крупы;

1 ч. л. крахмала;

30 г панировочных сухарей;

20 г сливочного масла;

соль и черный перец.

Для начинки:

20 г зеленого лука;

отварное яйцо;

20 г сливочного масла.

Способ приготовления:

К отварному картофелю добавляем творог. Тщательно разминаем массу вилкой – она должна стать однородной. Всыпаем манную крупу, крахмал, соль и перец. Добавляем растопленное сливочное масло. Мелко крошим зеленый лук и яйцо. Добавляем растопленное сливочное масло. Все перемешиваем. Из однородной массы формируем зразы круглой формы. Обваливаем их в панировочных сухарях. Зразы жарим на разогретой сковороде до румяной корочки в большом количестве растительного масла. Выкладываем их на салфетку – чтобы впитался лишний жир.

Готовые зразы подаем на стол еще горячими. Вкуснее всего есть их со сметаной или соусом на основе йогурта.