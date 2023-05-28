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Вкуснятина за считанные минуты: порадуйте родных ароматными зразами

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Быстро готовящееся блюдо
Быстро готовящееся блюдо. Фото скриншот Youtube

Они получаются очень вкусными

Блюда из картофеля – это самый простой вариант приготовить что-нибудь вкусненькое, не тратя много денег. Если вы уже пробовали вкусные картофельники, обратите внимание на этот рецепт зразов.

Для их приготовления понадобятся простые ингредиенты. Картофельно-творожные зразы получаются чрезвычайно сытными и ароматными. Рецептом поделились на портале "Вона".

Ингредиенты для приготовления:

  • 230 г творога;
  • 150 г отварного картофеля;
  • 1 ст. л. манной крупы;
  • 1 ч. л. крахмала;
  • 30 г панировочных сухарей;
  • 20 г сливочного масла;
  • соль и черный перец.

Для начинки:

  • 20 г зеленого лука;
  • отварное яйцо;
  • 20 г сливочного масла.

Способ приготовления:

  1. К отварному картофелю добавляем творог. Тщательно разминаем массу вилкой – она должна стать однородной.
  2. Всыпаем манную крупу, крахмал, соль и перец. Добавляем растопленное сливочное масло.
  3. Мелко крошим зеленый лук и яйцо. Добавляем растопленное сливочное масло. Все перемешиваем.
  4. Из однородной массы формируем зразы круглой формы. Обваливаем их в панировочных сухарях.
  5. Зразы жарим на разогретой сковороде до румяной корочки в большом количестве растительного масла. Выкладываем их на салфетку – чтобы впитался лишний жир.

Готовые зразы подаем на стол еще горячими. Вкуснее всего есть их со сметаной или соусом на основе йогурта.

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#Рецепт #Картофель #Зразы