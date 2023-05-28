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Этот хруст сведет вас с ума: фантастический маринад для куриных крылышек на гриле

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Будете готовить крылышки только так
Будете готовить крылышки только так. Фото prostoway

Этот маринад оставляет мясо нежным, но обеспечивает хрустящую корочку

Лето – пора шашлыка. Если вы уже жарили свинину в фантастическом маринаде, обратите внимание и на другие виды мяса. К примеру, на куриные крылышки.

С этим соево-горчичным маринадом курятина так и тает во рту. Время маринования – минимум два часа. Рецептом поделились на Lady.Day.

Ингредиенты:

  • Куриные крылья (плечики) – 1,5 килограмма
  • Дижонская горчица – 2 столовые ложки
  • Соевый соус – 4 столовые ложки
  • Сахар – 1 чайная кровать
  • Смесь специй для мяса – по вкусу
  • Чеснок – 2 зубка
  • Свежий тархун – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Выбираем целые крылья или плечики – большие части крыла на косточке. Высыпаем всю курятину в большую миску, заливаем холодной водой и хорошо промываем все мясо. Можно сделать это несколько раз, а затем слить всю воду. Мясо следует выложить на бумажные полотенца – чтобы просохло.
  2. Добавляем в миску с сухими крыльями соевый соус. Добавляем сахар и соевый соус, специи для курицы, которые вам нравятся. Перемешиваем все.
  3. Чистим чеснок и нарезаем его тонкими пластинками. Обрываем листики с веточек тархуна. Добавляем все в курицу, вымешиваем руками, чтобы все равномерно распределилось.
  4. Накрываем миску крышкой и ставим в холодильник. Они должны мариноваться от 2 часов до 12 часов.
  5. Разжигаем уголь. Складываем все крылья на решетку барбекюшницы. Выкладываем ее на мангал. Мясо следует часто переворачивать и следить за огнем – он не должен загораться.
  6. Уже через 20-30 минут есть нежное мясо с красивой хрустящей корочкой. Ножом проверяем мясо у костей – если оно беленькое, наши куриные крылья готовы.

Это универсальный маринад не только для крыльев, но и других частей мяса. Приготовьте легкий салат – и можно приступать к трапезе.

Теги:
#Рецепт #Шашлык #Маринад #Крылышки