Этот хруст сведет вас с ума: фантастический маринад для куриных крылышек на гриле

Этот маринад оставляет мясо нежным, но обеспечивает хрустящую корочку

Лето – пора шашлыка. Если вы уже жарили свинину в фантастическом маринаде, обратите внимание и на другие виды мяса. К примеру, на куриные крылышки.

С этим соево-горчичным маринадом курятина так и тает во рту. Время маринования – минимум два часа. Рецептом поделились на Lady.Day.

Ингредиенты:

Куриные крылья (плечики) – 1,5 килограмма

Дижонская горчица – 2 столовые ложки

Соевый соус – 4 столовые ложки

Сахар – 1 чайная кровать

Смесь специй для мяса – по вкусу

Чеснок – 2 зубка

Свежий тархун – по вкусу.

Способ приготовления:

Выбираем целые крылья или плечики – большие части крыла на косточке. Высыпаем всю курятину в большую миску, заливаем холодной водой и хорошо промываем все мясо. Можно сделать это несколько раз, а затем слить всю воду. Мясо следует выложить на бумажные полотенца – чтобы просохло. Добавляем в миску с сухими крыльями соевый соус. Добавляем сахар и соевый соус, специи для курицы, которые вам нравятся. Перемешиваем все. Чистим чеснок и нарезаем его тонкими пластинками. Обрываем листики с веточек тархуна. Добавляем все в курицу, вымешиваем руками, чтобы все равномерно распределилось. Накрываем миску крышкой и ставим в холодильник. Они должны мариноваться от 2 часов до 12 часов. Разжигаем уголь. Складываем все крылья на решетку барбекюшницы. Выкладываем ее на мангал. Мясо следует часто переворачивать и следить за огнем – он не должен загораться. Уже через 20-30 минут есть нежное мясо с красивой хрустящей корочкой. Ножом проверяем мясо у костей – если оно беленькое, наши куриные крылья готовы.

Это универсальный маринад не только для крыльев, но и других частей мяса. Приготовьте легкий салат – и можно приступать к трапезе.