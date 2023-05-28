Вы такого еще не пробовали: суперпростой торт с клубникой без муки и яиц

Клубничная вариация знакомого с детства блюда

Ленивые десерты приходят на помощь, когда сладенького хочется, но ни сил, ни времени на сложные сладости, такие как Киевский торт, нет. Обратите внимание на этот рецепт простого вафельного торта с творожно-клубничной начинкой.

Для приготовления этого торта вам понадобится совсем мало ингредиентов: вафельные лепешки, кисломолочный творог, сахар и клубника. В финале вы получите отличный, легкий и воздушный десерт к чаю или кофе. Рецептом поделились на Shuba.life.

Ингредиенты:

Вафельные лепешки — 90 г

Масло сливочное — 200 г

Творог — 500 г

Сахар — 120 г

Клубника — 250 г

Способ приготовления:

Клубнику моем, сушим и удаляем плодоножки. Взбиваем вместе блендером размягченное сливочное масло, кисломолочный творог, сахар и клубнику. Они должны превратиться в однородную воздушную массу. Приготовленной начинкой смазываем каждый вафельный корж, кроме верхнего. Смазывая, собираем торт. Готовый торт заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник на 2 часа. Этого времени ему хватит, чтобы просочиться.

Когда это время пройдет, торт можно нарезать и подавать. Он отлично будет нравиться к завтраку с ароматным карамельным кофе.