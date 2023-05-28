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Нежнейший шоколадный пирог: как приготовить "Брауни" дома

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Приготовьте раз – и будете готовить постоянно
Приготовьте раз – и будете готовить постоянно. Фото Смачно24

Идеальный шоколадный вариант к чаю или кофе

Если хочется сладенького, вкуснее всего – приготовить его своими силами. Если вы уже пробовали невероятный клубничный пирог, обратите внимание на этот рецепт шоколадного "Брауни". Этот пирог – самый простой рецепт нежного и пышного кекса

Брауни – это классический американский шоколадный десерт с влажной текстурой теста и хрустящей корочкой. Рецептом поделились на "ПЕНСИИ".

Ингредиенты:

  • черный или молочный шоколад – 100 г
  • сахар – 300 г
  • яйца – 5 шт.
  • какао-порошок – 5 столовых ложек
  • масло сливочное – 200 г
  • мука – 1,5 стакана
  • разрыхлитель – 0,5 чайной ложки
  • масло – 1 чайная ложка
  • соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Взбиваем яйца с сахаром. Шоколад ломаем и выкладываем в сотейник.
  2. Добавляем в шоколад сливочное масло и растапливаем его на водяной бане. Через сито пропускаем муку, какао, разрыхлитель и соль.
  3. Перемешиваем все сухие ингредиенты. Добавляем в них яйца с сахаром, шоколад и перемешиваем.
  4. Включаем духовку на 180 градусов – она должна нагреться. Вымешиваем тесто средней смеси.
  5. Форму для выпекания (желательно прямоугольную) смазываем растительным маслом и присыпаем мукой. Выпекаем брауни в разогретой до 180 градусов духовке. Время приготовления – около 20 минут.

Десерт можно есть горячим, но лучший вкус у него, когда охлаждается. Украшаем десерт по вкусу сахарной пудрой, шоколадом или орехами. Также мы рассказывали, как готовить дома сгущенку.

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