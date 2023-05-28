Нежнейший шоколадный пирог: как приготовить "Брауни" дома
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Идеальный шоколадный вариант к чаю или кофе
Если хочется сладенького, вкуснее всего – приготовить его своими силами. Если вы уже пробовали невероятный клубничный пирог, обратите внимание на этот рецепт шоколадного "Брауни". Этот пирог – самый простой рецепт нежного и пышного кекса
Брауни – это классический американский шоколадный десерт с влажной текстурой теста и хрустящей корочкой. Рецептом поделились на "ПЕНСИИ".
Ингредиенты:
- черный или молочный шоколад – 100 г
- сахар – 300 г
- яйца – 5 шт.
- какао-порошок – 5 столовых ложек
- масло сливочное – 200 г
- мука – 1,5 стакана
- разрыхлитель – 0,5 чайной ложки
- масло – 1 чайная ложка
- соль – по вкусу
Приготовление:
- Взбиваем яйца с сахаром. Шоколад ломаем и выкладываем в сотейник.
- Добавляем в шоколад сливочное масло и растапливаем его на водяной бане. Через сито пропускаем муку, какао, разрыхлитель и соль.
- Перемешиваем все сухие ингредиенты. Добавляем в них яйца с сахаром, шоколад и перемешиваем.
- Включаем духовку на 180 градусов – она должна нагреться. Вымешиваем тесто средней смеси.
- Форму для выпекания (желательно прямоугольную) смазываем растительным маслом и присыпаем мукой. Выпекаем брауни в разогретой до 180 градусов духовке. Время приготовления – около 20 минут.
Десерт можно есть горячим, но лучший вкус у него, когда охлаждается. Украшаем десерт по вкусу сахарной пудрой, шоколадом или орехами. Также мы рассказывали, как готовить дома сгущенку.