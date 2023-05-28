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Бюджетная закуска, что исчезнет со стола: горячие кабачковые канапе с помидорами

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Вкусное блюдо из кабачков
Вкусное блюдо из кабачков. Фото скриншот Youtube

Эту закуску еще есть удобно, ведь она порционная

Блюда из кабачков, такие как сочная запеканка – это очень вкусно. Их готовят в течение всего сезона свежих овощей, но есть один минус — не все эти рецепты подходят к праздничному столу.

Одно из исключений — следующая закуска. На Lady Day рассказали, как приготовить порционные шайбы с сыром, помидорами и куриным филе. Вина получаются очень вкусными, подаются горячими и просто готовятся.

Ингредиенты:

  • Кабачки свежие молодые или цуккини
  • Помидоры красные – 3 шт.
  • Филе куриное — 100 г
  • Сыр твердый – 200 г
  • Майонез – по необходимости
  • Масло — по необходимости
  • Соль по вкусу – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе обмываем, опускаем в кипящую воду. Отвариваем его до мягкости (около 20-30 минут). Оставляем, что остыло. Потом – мелко нарезаем.
  2. Помидоры моем, разрезаем. Удаляем все семена вместе с соком, а затем нарезаем на мелкие кубики.
  3. Сыр натираем на мелкой терке. В миске соединяем филе, помидоры и творог, солим.
  4. Заправляем майонезом. Тщательно вымешиваем.
  5. Для рецепта подойдут молодые кабачки с нежной кожурой и неразвитыми семенами. Моем их с солью и нарезаем кружочками толщиной 1,5 см.
  6. Обжариваем кружочки на масле с двух сторон до полуготовности. Выкладываем их на противень, смазанный маслом.
  7. Сверху каждого кусочка добавляем столовую ложку заготовленной смеси. Противень ставим в духовку, разогретую до температуры 250 °С, на 20 минут.

Эта закуска подается горячей. Она очень вкусная – ведь молодые овощи успевают пропитаться соками начинки. Также обязательно отведайте праздничную пикантную селедку.

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#Рецепт #Кабачки #Закуска