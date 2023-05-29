И к пиву, и на завтрак: как приготовить пикантное соленое печенье
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Просто, вкусно и очень хрустяще
Иногда хочется чего-то хрустящего, ароматного и совсем не сладкого, а наоборот – пикантно-соленого. Если вам кажется, что вкусное соленое печенье можно только купить в магазине, мы вас убедим в обратном.
Такое соленое печенье с твердым и кисломолочным сыром по рецепту "Їсти" отлично подойдет как закуска, дополнение сырной тарелки, будет хорошо смаковать с чаем или кофе или заменит магазинные снеки во время "пивного" вечера. Также такой десерт удобно брать с собой в путешествие.
Как приготовить соленое печенье
Ингредиенты:
- 500 г кисломолочного творога;
- 100 г твердого творога;
- 100 г сливочного масла или маргарина;
- 1 ч. л. соли
- 1 яйцо для смазки
- 1 ч. ложка разрыхлителя для теста
- мука;
- семена кунжута, мака, тмина, льна – на ваш вкус для посыпания.
Способ приготовления:
- Холодное сливочное масло потереть на большую терку и перемешать с половиной стакана просеянной пшеничной муки, разминая руками, чтобы образовалась крошка.
- Добавить охлажденный кисломолочный творог, соль, по желанию – поперчить, вымешать.
- Для густого эластичного теста нужно добавить еще муки, вымесить.
- Твердый сыр потереть на большой терке.
- Яйцо разделить на желток и белок и взбить вилкой в отдельной посуде.
- Разделить творожное тесто на 2 равные части.
- Одну часть теста раскатать пластом толщиной 5-7 мм, смазать взбитым белком и посыпать половиной тертого твердого сыра.
- Скрутить тесто в тугой рулет и порезать на тонкие овальные ломтики. Место среза окунуть в муку и выкладывать на противень мукой вниз.
- Верх печенья смазать взбитым желтком и посыпать любимыми семенами.
- Так же поступить и со второй половиной творожного теста.
- Выпекать при температуре 180-190 градусов. Когда поверхность станет золотистой – печенье готово.
- Сразу достать его из духовки и выложить на бумажную салфетку для остывания.
А теперь заваривайте необычный латвийский чай, доставайте печенье и наслаждайтесь. Приятного аппетита!