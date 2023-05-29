И к пиву, и на завтрак: как приготовить пикантное соленое печенье

Просто, вкусно и очень хрустяще

Иногда хочется чего-то хрустящего, ароматного и совсем не сладкого, а наоборот – пикантно-соленого. Если вам кажется, что вкусное соленое печенье можно только купить в магазине, мы вас убедим в обратном.

Такое соленое печенье с твердым и кисломолочным сыром по рецепту "Їсти" отлично подойдет как закуска, дополнение сырной тарелки, будет хорошо смаковать с чаем или кофе или заменит магазинные снеки во время "пивного" вечера. Также такой десерт удобно брать с собой в путешествие.

Как приготовить соленое печенье

Ингредиенты:

500 г кисломолочного творога;

100 г твердого творога;

100 г сливочного масла или маргарина;

1 ч. л. соли

1 яйцо для смазки

1 ч. ложка разрыхлителя для теста

мука;

семена кунжута, мака, тмина, льна – на ваш вкус для посыпания.

Способ приготовления:

Холодное сливочное масло потереть на большую терку и перемешать с половиной стакана просеянной пшеничной муки, разминая руками, чтобы образовалась крошка. Добавить охлажденный кисломолочный творог, соль, по желанию – поперчить, вымешать. Для густого эластичного теста нужно добавить еще муки, вымесить. Твердый сыр потереть на большой терке. Яйцо разделить на желток и белок и взбить вилкой в отдельной посуде. Разделить творожное тесто на 2 равные части. Одну часть теста раскатать пластом толщиной 5-7 мм, смазать взбитым белком и посыпать половиной тертого твердого сыра. Скрутить тесто в тугой рулет и порезать на тонкие овальные ломтики. Место среза окунуть в муку и выкладывать на противень мукой вниз. Верх печенья смазать взбитым желтком и посыпать любимыми семенами. Так же поступить и со второй половиной творожного теста. Выпекать при температуре 180-190 градусов. Когда поверхность станет золотистой – печенье готово. Сразу достать его из духовки и выложить на бумажную салфетку для остывания.

А теперь заваривайте необычный латвийский чай, доставайте печенье и наслаждайтесь. Приятного аппетита!