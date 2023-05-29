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И к пиву, и на завтрак: как приготовить пикантное соленое печенье

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Удивите близких соленым печеньем
Удивите близких соленым печеньем. Фото jisty.com.ua

Просто, вкусно и очень хрустяще

Иногда хочется чего-то хрустящего, ароматного и совсем не сладкого, а наоборот – пикантно-соленого. Если вам кажется, что вкусное соленое печенье можно только купить в магазине, мы вас убедим в обратном.

Такое соленое печенье с твердым и кисломолочным сыром по рецепту "Їсти" отлично подойдет как закуска, дополнение сырной тарелки, будет хорошо смаковать с чаем или кофе или заменит магазинные снеки во время "пивного" вечера. Также такой десерт удобно брать с собой в путешествие.

Как приготовить соленое печенье

Ингредиенты:

  • 500 г кисломолочного творога;
  • 100 г твердого творога;
  • 100 г сливочного масла или маргарина;
  • 1 ч. л. соли
  • 1 яйцо для смазки
  • 1 ч. ложка разрыхлителя для теста
  • мука;
  • семена кунжута, мака, тмина, льна – на ваш вкус для посыпания.

Способ приготовления:

  1. Холодное сливочное масло потереть на большую терку и перемешать с половиной стакана просеянной пшеничной муки, разминая руками, чтобы образовалась крошка.
  2. Добавить охлажденный кисломолочный творог, соль, по желанию – поперчить, вымешать.
  3. Для густого эластичного теста нужно добавить еще муки, вымесить.
  4. Твердый сыр потереть на большой терке.
  5. Яйцо разделить на желток и белок и взбить вилкой в отдельной посуде.
  6. Разделить творожное тесто на 2 равные части.
  7. Одну часть теста раскатать пластом толщиной 5-7 мм, смазать взбитым белком и посыпать половиной тертого твердого сыра.
  8. Скрутить тесто в тугой рулет и порезать на тонкие овальные ломтики. Место среза окунуть в муку и выкладывать на противень мукой вниз.
  9. Верх печенья смазать взбитым желтком и посыпать любимыми семенами.
  10. Так же поступить и со второй половиной творожного теста.
  11. Выпекать при температуре 180-190 градусов. Когда поверхность станет золотистой – печенье готово.
  12. Сразу достать его из духовки и выложить на бумажную салфетку для остывания.

А теперь заваривайте необычный латвийский чай, доставайте печенье и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Печенье #Готовим дома