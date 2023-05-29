Самый вкусный и быстрый завтрак: рецепт творожного рулета с секретом станет вашим коронным
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Абсолютно нехлопотное и бюджетное блюдо
Если вы обожаете вкусные десерты с фруктами, рекомендуем вам приготовить рулет с красной смородиной. Такая выпечка покорит все сердца вашей семьи: ваше – за простоту приготовления, а сердца родных – за вкус.
"Бабусині рецепты" утверждают, что такой сырный рулет с красной смородиной – хорошая замена покупным рулетам, которая готовится довольно быстро. Готовится он на основе лаваша, а потому без замеса теста получается вкусный десерт. Прекрасный вариант вкусности на тот случай, когда гости стучат в дверь
Как приготовить творожный рулет с красной смородиной
Ингредиенты:
- сыр домашний – 400 г;
- яйцо – 2 шт.;
- сахар – 100 г;
- лаваш – 200 г;
- красная смородина (замороженная) – 150 гр.
Способ приготовления:
- Соединить в одной миске творог с яйцом и сахаром, взбить погружным блендером до однородной массы. Распределить творожную массу по лавашу.
- Сырный слой нужно посыпать замороженной смородиной и свернуть лаваш в рулет начинкой внутрь.
- Заслать противень пергаментом, выложить на него рулет.
- Рекомендуется смазать рулет кефирной смесью и яйцами.
- Выпекать рулет нужно при 180 градусах примерно 35 минут.
Кстати, любимый лаваш можно приготовить и дома. Для этого не нужны дорогие продукты и масса времени.