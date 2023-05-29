Даже муки не понадобиться: 20 минут - и маффины готовы

Потрясающая выпечка без возни на кухне

Кто не любит маффины? Думаем, устоять перед ними могут немногие. Такие милые, вкусные шоколадные кексы легко приготовить в домашних условиях. Это именно та выпечка, которая не требует особых умений в сфере кулинарии.

В рецепте Shuba сочетаются апельсин, авокадо, молотый миндаль и какао и — представьте — ни грамма муки. Безусловно, такая выпечка украсит любой стол. А теперь просто подготовьте ингредиенты, следуйте рецепту и у вас получится испечь шоколадные кексы для себя и семьи всего за считанные минуты.

Как приготовить шоколадные маффины

Ингредиенты на 1 порций:

авокадо — 1 шт.;

апельсин — 1 шт.;

миндаль молотый — 1.5 стакана;

ваниль — 1 ч. л.;

корица молотая — 1/2 ч. л.;

сода пищевая — 1 ч. л.;

какао — 1/2 стакана.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Поместите все ингредиенты в кухонный комбайн или блендер и смешайте до однородности. Смажьте формы для маффинов растительным маслом. Выложите порции в формы на 2/3. Выпекайте кексы 15 минут. Выньте из духовки и дайте остыть, затем наслаждайтесь.

А чтобы маффины не черствели, достаточно добавить туда один ингредиент. Так выпечка будет радовать вас долгое время.