Даже муки не понадобиться: 20 минут - и маффины готовы
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Потрясающая выпечка без возни на кухне
Кто не любит маффины? Думаем, устоять перед ними могут немногие. Такие милые, вкусные шоколадные кексы легко приготовить в домашних условиях. Это именно та выпечка, которая не требует особых умений в сфере кулинарии.
В рецепте Shuba сочетаются апельсин, авокадо, молотый миндаль и какао и — представьте — ни грамма муки. Безусловно, такая выпечка украсит любой стол. А теперь просто подготовьте ингредиенты, следуйте рецепту и у вас получится испечь шоколадные кексы для себя и семьи всего за считанные минуты.
Как приготовить шоколадные маффины
Ингредиенты на 1 порций:
- авокадо — 1 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- миндаль молотый — 1.5 стакана;
- ваниль — 1 ч. л.;
- корица молотая — 1/2 ч. л.;
- сода пищевая — 1 ч. л.;
- какао — 1/2 стакана.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Поместите все ингредиенты в кухонный комбайн или блендер и смешайте до однородности.
- Смажьте формы для маффинов растительным маслом. Выложите порции в формы на 2/3.
- Выпекайте кексы 15 минут. Выньте из духовки и дайте остыть, затем наслаждайтесь.
А чтобы маффины не черствели, достаточно добавить туда один ингредиент. Так выпечка будет радовать вас долгое время.