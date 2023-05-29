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Даже муки не понадобиться: 20 минут - и маффины готовы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкусные маффины готовить просто
Вкусные маффины готовить просто. Фото shuba.life

Потрясающая выпечка без возни на кухне

Кто не любит маффины? Думаем, устоять перед ними могут немногие. Такие милые, вкусные шоколадные кексы легко приготовить в домашних условиях. Это именно та выпечка, которая не требует особых умений в сфере кулинарии.

В рецепте Shuba сочетаются апельсин, авокадо, молотый миндаль и какао и — представьте — ни грамма муки. Безусловно, такая выпечка украсит любой стол. А теперь просто подготовьте ингредиенты, следуйте рецепту и у вас получится испечь шоколадные кексы для себя и семьи всего за считанные минуты.

Как приготовить шоколадные маффины

Ингредиенты на 1 порций:

  • авокадо — 1 шт.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • миндаль молотый — 1.5 стакана;
  • ваниль — 1 ч. л.;
  • корица молотая — 1/2 ч. л.;
  • сода пищевая — 1 ч. л.;
  • какао — 1/2 стакана.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Поместите все ингредиенты в кухонный комбайн или блендер и смешайте до однородности.
  3. Смажьте формы для маффинов растительным маслом. Выложите порции в формы на 2/3.
  4. Выпекайте кексы 15 минут. Выньте из духовки и дайте остыть, затем наслаждайтесь.

А чтобы маффины не черствели, достаточно добавить туда один ингредиент. Так выпечка будет радовать вас долгое время.

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