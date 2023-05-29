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Как накормить семью за полчаса: рецепт заливного пирога, который будет таять во рту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Заливной пирог с капустой - лучшее решение для сытного ужина
Заливной пирог с капустой - лучшее решение для сытного ужина. Фото 1000.menu

Просто, сытно и с бюджетных продуктов

Заливной пирог — это всегда отличный вариант в качестве закуски как для семейных вечеров или для утреннего завтрака. Сегодня мы предлагаем приготовить супер быстрый заливной пирог, который понравятся всей вашей семье.

Выпечка по рецепту Uaportal получается вкусной и ароматной. Он выходит вкусным и ароматным. Главной особенностью блюда является то, что он состоит из простых продуктов и готовится очень быстро. Этот пирог можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты:

  • капуста — 350 г;
  • лук – 120 г;
  • сладкий перец – 120 г;
  • морковь – 120 г;
  • карри – 1/2 ч. л.;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • зелень петрушки;
  • подсолнечное рафинированное масло – для жарки.

Для теста:

  • сметана — 150 г;
  • яйца (крупные) – 2 шт.
  • соль – 1 ч. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • разрыхлитель для теста – 1 ч. л.;
  • мука – 6-7 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте капусту и перец соломкой, а лук кубиком. Морковь натрите. Зелень измельчите.
  2. На сковороду налейте растительное масло, разогрейте. Выложите лук и жарьте 3 минуты. Затем добавьте морковь, жарьте 3 минуты, затем перец – также жарьте 3 минуты. В последнюю очередь высыпьте капусту и жарьте 8 минут.
  3. Для приготовления теста взбейте яйца, добавьте к сметане, посолите и поперчите, перемешайте.
  4. Насыпьте 3 ст. л муки и перемешайте. Добавьте оставшуюся муку и снова перемешайте.
  5. На дно смазанной растительным маслом формы выложите 4 ст.л. теста. Выложите начинку, а на нее – остальное тесто.
  6. Посыпьте кунжутом и выпекайте пирог 30 минут при 180 °С.

А чтобы выпечка не черствела, достаточно добавить в нее один ингредиент. Так ваш пирог сможет радовать вас дольше.

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