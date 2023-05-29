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Только вино и клубника: готовим изысканный коктейль Rossini

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Коктейль Rossinі - отличное завершение дня
Коктейль Rossinі - отличное завершение дня. Фото Meta.ua

Пару минут — и вы уже расслабляетесь с любимым коктейлем

Вот-вот начнется сезон клубники. Из этой вкусной ягоды можно готовить не только десерты, но и коктейли. Предлагаем приготовить освежающий коктейль с клубникой.

В коктейле по рецепту "Мета" Rossini нотки клубники хорошо сочетаются с тонами игристого вина. Он обладает тонким клубничным кисло-сладким вкусом, свежестью, а выглядит просто потрясающе. Такой несложный, но вкусный напиток станет хитом вашего стола.

Как приготовить коктейль Rossini

Ингредиенты;

  • 300 г клубники;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 750 мл игристого вина или шампанского;
  • лед.

Способ приготовления:

  1. Отделите четыре ягоды клубники от плодоножек и сделайте на них надрезы. Оставьте их для украшения бокалов.
  2. Остальную клубнику помойте, очистите от плодоножек и нарежьте кусочками. Переложите в блендер, добавьте сахар и взбейте до однородности.
  3. Перелейте клубничное пюре в кувшин или мерный стакан. Добавьте лед по своему вкусу и перемешайте.
  4. Налейте шампанское в бокалы на треть или половину объема. Добавьте клубничное пюре и осторожно размешайте ложкой.
  5. Украсьте бокалы ягодами клубники, насаживая их на край. Подавайте коктейль холодным.

А вот детям можно приготовить домашний лимонад. Такой напиток не только освежает, а и насыщает витаминами.

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#Рецепт #Коктейль #Готовим дома