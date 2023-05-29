Только вино и клубника: готовим изысканный коктейль Rossini
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Пару минут — и вы уже расслабляетесь с любимым коктейлем
Вот-вот начнется сезон клубники. Из этой вкусной ягоды можно готовить не только десерты, но и коктейли. Предлагаем приготовить освежающий коктейль с клубникой.
В коктейле по рецепту "Мета" Rossini нотки клубники хорошо сочетаются с тонами игристого вина. Он обладает тонким клубничным кисло-сладким вкусом, свежестью, а выглядит просто потрясающе. Такой несложный, но вкусный напиток станет хитом вашего стола.
Как приготовить коктейль Rossini
Ингредиенты;
- 300 г клубники;
- 2 ст. л. сахара;
- 750 мл игристого вина или шампанского;
- лед.
Способ приготовления:
- Отделите четыре ягоды клубники от плодоножек и сделайте на них надрезы. Оставьте их для украшения бокалов.
- Остальную клубнику помойте, очистите от плодоножек и нарежьте кусочками. Переложите в блендер, добавьте сахар и взбейте до однородности.
- Перелейте клубничное пюре в кувшин или мерный стакан. Добавьте лед по своему вкусу и перемешайте.
- Налейте шампанское в бокалы на треть или половину объема. Добавьте клубничное пюре и осторожно размешайте ложкой.
- Украсьте бокалы ягодами клубники, насаживая их на край. Подавайте коктейль холодным.
А вот детям можно приготовить домашний лимонад. Такой напиток не только освежает, а и насыщает витаминами.