Только вино и клубника: готовим изысканный коктейль Rossini

Пару минут — и вы уже расслабляетесь с любимым коктейлем

Вот-вот начнется сезон клубники. Из этой вкусной ягоды можно готовить не только десерты, но и коктейли. Предлагаем приготовить освежающий коктейль с клубникой.

В коктейле по рецепту "Мета" Rossini нотки клубники хорошо сочетаются с тонами игристого вина. Он обладает тонким клубничным кисло-сладким вкусом, свежестью, а выглядит просто потрясающе. Такой несложный, но вкусный напиток станет хитом вашего стола.

Как приготовить коктейль Rossini

Ингредиенты;

300 г клубники;

2 ст. л. сахара;

750 мл игристого вина или шампанского;

лед.

Способ приготовления:

Отделите четыре ягоды клубники от плодоножек и сделайте на них надрезы. Оставьте их для украшения бокалов. Остальную клубнику помойте, очистите от плодоножек и нарежьте кусочками. Переложите в блендер, добавьте сахар и взбейте до однородности. Перелейте клубничное пюре в кувшин или мерный стакан. Добавьте лед по своему вкусу и перемешайте. Налейте шампанское в бокалы на треть или половину объема. Добавьте клубничное пюре и осторожно размешайте ложкой. Украсьте бокалы ягодами клубники, насаживая их на край. Подавайте коктейль холодным.

А вот детям можно приготовить домашний лимонад. Такой напиток не только освежает, а и насыщает витаминами.