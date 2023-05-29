Про магазинные сладости и не вспомните: вкусный десерт за считанные минуты

Такие сладости очень просто готовятся

Ленивые десерты, такие как клубника в шоколаде, приходят на помощь, когда нет сил готовить что-то посложнее. Сладости, о которых мы сейчас расскажем, не только просто готовятся, но и полезны.

Тыква, запеченная с медом, — это интересный десерт, который обязательно оценят и дети, и взрослые. Кусочки тыквы пропитываются сиропом и становятся почти прозрачными. Рецептом поделились на Lady.Day.

Ингредиенты:

Тыква – 400 г

Мед натуральный – 2 ч. ложки

Масло сливочное – 1 ч. ложка

Лимоны – 0,5 шт.

Масло — 2 ч. ложки

Способ приготовления:

Тыкву моем и удаляем семена, не счищая кожицу. Нарезаем ломтиками толщиной 2 см. Кусочки выкладываем на противень, смазанный маслом или на бумагу для выпечки. Закрываем ломтики фольгой. Ставим противень в разогретую духовку. Запекаем тыкву до мягкости при температуре 180°С. Это займет ориентировочно 10 минут. Пока печется тыква, займемся сиропом. Из половинки лимона выжимаем сок. Растапливаем мед и сливочное масло, соединяем их с соком лимона. Хорошо перемешиваем. С мягкой тыквы снимаем фольгу и смазываем ломтики тыквы медовой смесью. Не накрывая, ставим в духовой шкаф еще на 10 минут.

Подавать этот легкий аппетитный десерт лучше в охлажденном виде в чашечку кофе или чая. Также мы рассказывали, как готовить нежный мусс из ряженки.