Будут просить и взрослые, и дети: аппетитная шаурма в домашних условиях

Попробуйте раз – и будете готовить постоянно

У современного человека не всегда есть несколько часов свободного времени, чтобы готовить сложные блюда, например аппетитные котлеты. А есть хочется. На помощь приходят быстрые ленивые рецепты, такие как шаурма.

Этот азиатский стрит-фуд у нас очень полюбили. И не зря: ведь кроме того, что там есть и мясо, и овощи, и хлеб, и соус, ее еще и удобно есть на ходу. Pixelinform делится простым рецептом шаурмы, который легко воспроизвести в домашних условиях.

Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт.

Куриное филе – 200 г.

Капуста белокочанная – 50 г.

Огурцы – 30 г.

Помидоры – 30 г.

Лук репчатый – 25 г.

Чеснок – 1 зубчик.

Соус томатный – 3 ст. л.

Майонез – 1 ст. л.

Уксус яблочный – 0,5 ч. л.

Сахар – 0,5 ч. л.

Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Нарезаем куриное филе на кусочки и обжариваем на сковороде до готовности. Добавляем соль и перец. Пока курица жарится, нарезаем капусту, огурцы, помидоры. Лук тоже нарезаем, но его лучше замариновать, если позволяет время: добавляем соль, сахар и уксус. Перемешиваем и оставляем на 10 минут – этого достаточно, чтобы лук промариновался. Смешиваем томатный соус, майонез и пропущенный через пресс чеснок. Лаваш раскладываем на столе и смазываем соусом. Выкладываем обжаренное куриное филе, капусту, огурцы и помидоры. Потряхиваем сочным луком. Лаваш сворачиваем в рулет, окутывая края. Старайтесь, чтобы он был тугоньким. Обжариваем шаурму на сковороде по бокам до золотистой корочки.

Так через короткое время мы получаем сбалансированный обед. Также мы рассказывали, как готовить сытные картофельники.