Так вкусно, что не оторваться: бюджетный овощной салат с пикантной заправкой
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Если любите остренькое, этот салат – для вас
Есть не так много вариантов, что есть для любителей острого. Конечно, можно в обычные рецепты добавлять красный перец, как в случае с пикантной селедкой. Но есть блюда, которые сразу задуманы "с огоньком".
Одна из таких закусок – пикантный салат из свежих сезонных корнеплодов. Как его готовить, рассказали на prosalat.com.
Ингредиенты:
- Морковь (80 г) — 1 шт.
- Редька (80 г) — 1/2 шт.
- Дайкон (80 г) — 1/3 шт.
- Свекла (80 г) — 1/2 шт
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Уксус – 1 ч. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Перец красный жгучий
- Чеснок – 1 зуб.
Способ приготовления:
- Овощи тщательно моем. Очищаем от кожуры.
- Самым удачным решением будет натереть их на терке для корейской моркови. Можно воспользоваться кухонным комбайном или слайсером.
- Перемешиваем и заправляем овощи уксусом и соевым соусом. Параллельно в сковороде рядом разогреваем растительное масло. Когда масло закипит, добавляем в него красный перец и измельченный чеснок. Прогреваем специи буквально несколько секунд – и раскаленным маслом поливаем овощи, стараясь покрыть как можно большую площадь.
Этот салат можно есть сразу, как только остынет масло. Но самым вкусным он станет, если несколько часов постоит в холодильнике. Также мы рассказывали, как готовить куриные желудочки по-корейски.