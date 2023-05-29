Так вкусно, что не оторваться: бюджетный овощной салат с пикантной заправкой

Если любите остренькое, этот салат – для вас

Есть не так много вариантов, что есть для любителей острого. Конечно, можно в обычные рецепты добавлять красный перец, как в случае с пикантной селедкой. Но есть блюда, которые сразу задуманы "с огоньком".

Одна из таких закусок – пикантный салат из свежих сезонных корнеплодов. Как его готовить, рассказали на prosalat.com.

Ингредиенты:

Морковь (80 г) — 1 шт.

Редька (80 г) — 1/2 шт.

Дайкон (80 г) — 1/3 шт.

Свекла (80 г) — 1/2 шт

Соевый соус – 1 ст. л.

Уксус – 1 ч. л.

Масло растительное — 3 ст. л.

Перец красный жгучий

Чеснок – 1 зуб.

Способ приготовления:

Овощи тщательно моем. Очищаем от кожуры. Самым удачным решением будет натереть их на терке для корейской моркови. Можно воспользоваться кухонным комбайном или слайсером. Перемешиваем и заправляем овощи уксусом и соевым соусом. Параллельно в сковороде рядом разогреваем растительное масло. Когда масло закипит, добавляем в него красный перец и измельченный чеснок. Прогреваем специи буквально несколько секунд – и раскаленным маслом поливаем овощи, стараясь покрыть как можно большую площадь.

Этот салат можно есть сразу, как только остынет масло. Но самым вкусным он станет, если несколько часов постоит в холодильнике. Также мы рассказывали, как готовить куриные желудочки по-корейски.