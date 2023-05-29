Запишите этот рецепт – все будут его просить: невероятные сырные бублики за 20 минут
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Эти соленые баранки имеют фантастический вкус
Домашняя выпечка может заменить магазинное печенье и снеки. Тем более что некоторые рецепты можно воспроизвести очень быстро. Если вы уже готовили хрустящие рогалики, обратите внимание на этот рецепт творожных бубликов.
Они получаются очень вкусными – гости обязательно попросят рецепт такой вкуснятины. Как их готовить, рассказали на ProstoWay.
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт;
- творог – 200 г;
- твердый сыр – 100 г;
- соль, перец;
- мука — 80 г;
- разрыхлитель — ½ ч.л.;
- укроп.
Способ приготовления:
- Творог смешиваем с тертым сыром. К ним добавляем яйцо, просеянную муку с разрыхлителем, а также измельченную зелень. Солим и перчим тесто.
- Формируем из теста бублики. Сразу выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Сверху смазываем яйцом. Можно посыпать сушеными травами и кунжутом.
- Ставим противень в заранее разогретую духовку. Выпекаем сырные бублики при температуре 180 градусов. Время приготовления – ориентировочно 20 минут.
Вкуснее всего есть такие бублики сразу — горячими и ароматными. Также вкусно будет, если приготовить к ним соус на основе сметаны.