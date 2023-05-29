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Запишите этот рецепт – все будут его просить: невероятные сырные бублики за 20 минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Интересная выпечка из самых простых продуктов
Интересная выпечка из самых простых продуктов. Фото depo.ua

Эти соленые баранки имеют фантастический вкус

Домашняя выпечка может заменить магазинное печенье и снеки. Тем более что некоторые рецепты можно воспроизвести очень быстро. Если вы уже готовили хрустящие рогалики, обратите внимание на этот рецепт творожных бубликов.

Они получаются очень вкусными – гости обязательно попросят рецепт такой вкуснятины. Как их готовить, рассказали на ProstoWay.

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт;
  • творог – 200 г;
  • твердый сыр – 100 г;
  • соль, перец;
  • мука — 80 г;
  • разрыхлитель — ½ ч.л.;
  • укроп.

Способ приготовления:

  1. Творог смешиваем с тертым сыром. К ним добавляем яйцо, просеянную муку с разрыхлителем, а также измельченную зелень. Солим и перчим тесто.
  2. Формируем из теста бублики. Сразу выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Сверху смазываем яйцом. Можно посыпать сушеными травами и кунжутом.
  3. Ставим противень в заранее разогретую духовку. Выпекаем сырные бублики при температуре 180 градусов. Время приготовления – ориентировочно 20 минут.

Вкуснее всего есть такие бублики сразу — горячими и ароматными. Также вкусно будет, если приготовить к ним соус на основе сметаны.

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