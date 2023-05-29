Запишите этот рецепт – все будут его просить: невероятные сырные бублики за 20 минут

Эти соленые баранки имеют фантастический вкус

Домашняя выпечка может заменить магазинное печенье и снеки. Тем более что некоторые рецепты можно воспроизвести очень быстро. Если вы уже готовили хрустящие рогалики, обратите внимание на этот рецепт творожных бубликов.

Они получаются очень вкусными – гости обязательно попросят рецепт такой вкуснятины. Как их готовить, рассказали на ProstoWay.

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт;

творог – 200 г;

твердый сыр – 100 г;

соль, перец;

мука — 80 г;

разрыхлитель — ½ ч.л.;

укроп.

Способ приготовления:

Творог смешиваем с тертым сыром. К ним добавляем яйцо, просеянную муку с разрыхлителем, а также измельченную зелень. Солим и перчим тесто. Формируем из теста бублики. Сразу выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Сверху смазываем яйцом. Можно посыпать сушеными травами и кунжутом. Ставим противень в заранее разогретую духовку. Выпекаем сырные бублики при температуре 180 градусов. Время приготовления – ориентировочно 20 минут.

Вкуснее всего есть такие бублики сразу — горячими и ароматными. Также вкусно будет, если приготовить к ним соус на основе сметаны.