Без этой закуски не обойдется ни один пикник: как приготовить лаваш с секретной начинкой

Отличный перекус без особой возни

Многие были в такой ситуации: пока доехали на место для пикника, пока разложились, пока мангал разожгли, есть уже хочется, особенно детям! А чтобы пожарить шашлык, нужно еще немало времени.

В такой ситуации вас спасет рецепт лаваша с грибной начинкой от Shuba. Заготовку для этой перекуски нужно сделать дома, а уже прямо на месте для пикника собрать лаваш с грибами и поджарить.

Как приготовить лаваш с грибной начинкой

Ингредиенты на 4 порции:

тонкий лаваш — 200 г;

шампиньоны -500 г;

лук репчатый — 100 г;

брынза — 200 г;

масло подсолнечное — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

зеленый лук, пучок — 1/2 шт.;

укроп, пучок — 5 шт.;

петрушка, пучок — 5 шт.;

перец черный молотый, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Лук нарежьте полукольцами, грибы — тонкими пластинами. Нагрейте растительное масло, добавьте репчатый лук, а затем и грибы. Присолите и тушите на среднем огне, пока не выкипит вся жидкость. Добавьте сметану и чёрный перец, готовьте еще 5-7 минут. Грибная заготовка готова. Брынзу натрите на терке, добавьте мелко нарезанный лук, укроп и петрушку. Смешайте. Сырная заготовка готова. Каждый лаваш разрежьте пополам. Положите четверть грибной начинки, сверху — четверть сырной. Плотно заверните лаваш. Повторите со всеми лавашами. Обжарьте лаваши на огне с двух сторон до образования корочки. Ешьте блюдо горячим. Приятного аппетита!

Кстати, приготовить шашлык можно за 15 минут. Мясо по этому рецепту близкие будут просить все время.