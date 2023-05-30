Без этой закуски не обойдется ни один пикник: как приготовить лаваш с секретной начинкой
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Отличный перекус без особой возни
Многие были в такой ситуации: пока доехали на место для пикника, пока разложились, пока мангал разожгли, есть уже хочется, особенно детям! А чтобы пожарить шашлык, нужно еще немало времени.
В такой ситуации вас спасет рецепт лаваша с грибной начинкой от Shuba. Заготовку для этой перекуски нужно сделать дома, а уже прямо на месте для пикника собрать лаваш с грибами и поджарить.
Как приготовить лаваш с грибной начинкой
Ингредиенты на 4 порции:
- тонкий лаваш — 200 г;
- шампиньоны -500 г;
- лук репчатый — 100 г;
- брынза — 200 г;
- масло подсолнечное — 2 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- зеленый лук, пучок — 1/2 шт.;
- укроп, пучок — 5 шт.;
- петрушка, пучок — 5 шт.;
- перец черный молотый, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук нарежьте полукольцами, грибы — тонкими пластинами.
- Нагрейте растительное масло, добавьте репчатый лук, а затем и грибы. Присолите и тушите на среднем огне, пока не выкипит вся жидкость. Добавьте сметану и чёрный перец, готовьте еще 5-7 минут. Грибная заготовка готова.
- Брынзу натрите на терке, добавьте мелко нарезанный лук, укроп и петрушку. Смешайте. Сырная заготовка готова.
- Каждый лаваш разрежьте пополам. Положите четверть грибной начинки, сверху — четверть сырной. Плотно заверните лаваш. Повторите со всеми лавашами.
- Обжарьте лаваши на огне с двух сторон до образования корочки. Ешьте блюдо горячим. Приятного аппетита!
Кстати, приготовить шашлык можно за 15 минут. Мясо по этому рецепту близкие будут просить все время.