Вместо банальных пельменей: котлетами по этому рецепту у вас будет забита вся морозилка
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Такие ароматные и сытные котлеты готовятся быстро
Котлеты – одно из самых популярных блюд, которое можно готовить из любого мяса. Откусываешь кусочек котлеты, а внутри она невероятно сочная – именно такое блюдо пытается приготовить каждый кулинар.
Если же вы ищете, как приготовить нежные и сочные котлеты с золотистой корочкой, то "Бабусині рецепти" вам помогут. Такие ароматные биточки настолько вам понравятся, что вы будете их замораживать и смаковать как перекус вместо надоевших пельменей.
Как приготовить вкусные котлеты
Ингредиенты:
- мука – 80 г;
- кефир – 150 мл;
- фарш – 300 г.;
- лук – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- сода – 1 ч.л;
- сахара – 1 ч.л;
- соль, паприка, подсолнечное масло – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- В большую емкость налить кефир, добавить соду, перемешать.
- Добавить фарш и пропущенный через мясорубку лук. Разбить в миску яйцо.
- В массу добавить сахар. Также будущие котлеты нужно посолить, поперчить, всыпать муку и разместить.
- На разогретое в сковороде масло выложить по одной столовой ложке приготовленной смеси. Будущие котлеты не должны касаться друг друга. Жарить нужно на среднем огне под закрытой крышкой.
Такие котлеты подойдут к картофельному пюре, овощному салату или обычному хлебу. Вкусят они также с кетчупом или аджикой.