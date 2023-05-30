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Вместо банальных пельменей: котлетами по этому рецепту у вас будет забита вся морозилка

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Котлеты, которые утолят голод
Котлеты, которые утолят голод. Фото babusyni-retsepty

Такие ароматные и сытные котлеты готовятся быстро

Котлеты – одно из самых популярных блюд, которое можно готовить из любого мяса. Откусываешь кусочек котлеты, а внутри она невероятно сочная – именно такое блюдо пытается приготовить каждый кулинар.

Если же вы ищете, как приготовить нежные и сочные котлеты с золотистой корочкой, то "Бабусині рецепти" вам помогут. Такие ароматные биточки настолько вам понравятся, что вы будете их замораживать и смаковать как перекус вместо надоевших пельменей.

Как приготовить вкусные котлеты

Ингредиенты:

  • мука – 80 г;
  • кефир – 150 мл;
  • фарш – 300 г.;
  • лук – 1 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сода – 1 ч.л;
  • сахара – 1 ч.л;
  • соль, паприка, подсолнечное масло – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. В большую емкость налить кефир, добавить соду, перемешать.
  2. Добавить фарш и пропущенный через мясорубку лук. Разбить в миску яйцо.
  3. В массу добавить сахар. Также будущие котлеты нужно посолить, поперчить, всыпать муку и разместить.
  4. На разогретое в сковороде масло выложить по одной столовой ложке приготовленной смеси. Будущие котлеты не должны касаться друг друга. Жарить нужно на среднем огне под закрытой крышкой.

Такие котлеты подойдут к картофельному пюре, овощному салату или обычному хлебу. Вкусят они также с кетчупом или аджикой.

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