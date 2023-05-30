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Сытный обед из простых продуктов: рецепт фрикаделек с галушками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Нежные и сочные фрикадельки с галушками в сливочном соусе
Нежные и сочные фрикадельки с галушками в сливочном соусе. Фото https://healthday.in.ua/

Идеальный вариант для вкусного ужина

Каждый кулинар хочет порадовать своих близких новым вкусным блюдом. Именно поэтому рекомендуем приготовить фрикадельки с галушками – настоящий джек-пот в кулинарном мире.

Такое блюдо – беспроигрышное сочетание двух вкусов. Готовятся фрикадельки с галушками по рецепту Рomidorka из минимального набора продуктов, но получается очень вкусным и сытным. Кроме сочных мясных фрикаделек, особую питательность блюду придают галушки. На первый взгляд необычно, но вы точно оцените.

Как приготовить фрикадельки с галушками

Ингредиенты

Для фрикаделек:

  • 400 г фарша у меня говядина
  • небольшая луковица;
  • соль, черный молотый перец; чеснок гранулированный – по своему вкусу.

Для картофельных галушек:

  • 500 г картофеля;
  • 150-160 г муки;
  • соль, черный молотый перец – по своему вкусу;
  • меленая куркума – щепотка.

Для соуса:

  • 300 мл молока;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 1 ст. л. муки;
  • соль – по своему вкусу;
  • щепотка мускатного ореха – по желанию;
  • горячая вода.

Способ приготовления:

  1. Для фрикаделек необходимо выложить фарш в глубокую миску, добавить к нему мелко нарезанный лук, соль, черный молотый перец, гранулированный чеснок и паприку по вкусу, перемешать и сформировать котлеты.
  2. Нужно обжарить фрикадельки на небольшом количестве масла с обеих сторон на сильном огне до румяности.
  3. Для приготовления картофельных галушек необходимо почистить картофель, нарезать его кусочками, отварить и приготовить пюре. Из картофеля нужно сделать пюре, дать ему остыть, добавить яйцо, соль, молотый черный перец и молотую куркуму и перемешать. В массу добавить муку и замесить мягкое картофельное тесто. Сформировать небольшие галушки.
  4. Для соуса после обжаривания котлет нужно отвернуть их до края сковороды и добавить ложку сливочного масла. Когда масло растопится, необходимо добавить столовую ложку муки и обжарьте 2 минуты. В смесь влить молоко, довести до кипения, посолить и добавить щепотку мускатного ореха.
  5. В сковороду добавить картофельные галушки, влить горячую воду, чтобы жидкость полностью покрыла клецки и фрикадельки. Готовить под закрытой крышкой на умеренном огне 10-15 минут.

Если вы любитель галушек, попробуйте с ними потрясающее первое блюдо. Близкие оценят его за вкус, а вы — еще и простоту приготовления.

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