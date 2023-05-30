Сытный обед из простых продуктов: рецепт фрикаделек с галушками
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Идеальный вариант для вкусного ужина
Каждый кулинар хочет порадовать своих близких новым вкусным блюдом. Именно поэтому рекомендуем приготовить фрикадельки с галушками – настоящий джек-пот в кулинарном мире.
Такое блюдо – беспроигрышное сочетание двух вкусов. Готовятся фрикадельки с галушками по рецепту Рomidorka из минимального набора продуктов, но получается очень вкусным и сытным. Кроме сочных мясных фрикаделек, особую питательность блюду придают галушки. На первый взгляд необычно, но вы точно оцените.
Как приготовить фрикадельки с галушками
Ингредиенты
Для фрикаделек:
- 400 г фарша у меня говядина
- небольшая луковица;
- соль, черный молотый перец; чеснок гранулированный – по своему вкусу.
Для картофельных галушек:
- 500 г картофеля;
- 150-160 г муки;
- соль, черный молотый перец – по своему вкусу;
- меленая куркума – щепотка.
Для соуса:
- 300 мл молока;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 1 ст. л. муки;
- соль – по своему вкусу;
- щепотка мускатного ореха – по желанию;
- горячая вода.
Способ приготовления:
- Для фрикаделек необходимо выложить фарш в глубокую миску, добавить к нему мелко нарезанный лук, соль, черный молотый перец, гранулированный чеснок и паприку по вкусу, перемешать и сформировать котлеты.
- Нужно обжарить фрикадельки на небольшом количестве масла с обеих сторон на сильном огне до румяности.
- Для приготовления картофельных галушек необходимо почистить картофель, нарезать его кусочками, отварить и приготовить пюре. Из картофеля нужно сделать пюре, дать ему остыть, добавить яйцо, соль, молотый черный перец и молотую куркуму и перемешать. В массу добавить муку и замесить мягкое картофельное тесто. Сформировать небольшие галушки.
- Для соуса после обжаривания котлет нужно отвернуть их до края сковороды и добавить ложку сливочного масла. Когда масло растопится, необходимо добавить столовую ложку муки и обжарьте 2 минуты. В смесь влить молоко, довести до кипения, посолить и добавить щепотку мускатного ореха.
- В сковороду добавить картофельные галушки, влить горячую воду, чтобы жидкость полностью покрыла клецки и фрикадельки. Готовить под закрытой крышкой на умеренном огне 10-15 минут.
Если вы любитель галушек, попробуйте с ними потрясающее первое блюдо. Близкие оценят его за вкус, а вы — еще и простоту приготовления.