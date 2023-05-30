Сытный обед из простых продуктов: рецепт фрикаделек с галушками

Идеальный вариант для вкусного ужина

Каждый кулинар хочет порадовать своих близких новым вкусным блюдом. Именно поэтому рекомендуем приготовить фрикадельки с галушками – настоящий джек-пот в кулинарном мире.

Такое блюдо – беспроигрышное сочетание двух вкусов. Готовятся фрикадельки с галушками по рецепту Рomidorka из минимального набора продуктов, но получается очень вкусным и сытным. Кроме сочных мясных фрикаделек, особую питательность блюду придают галушки. На первый взгляд необычно, но вы точно оцените.

Как приготовить фрикадельки с галушками

Ингредиенты

Для фрикаделек:

400 г фарша у меня говядина

небольшая луковица;

соль, черный молотый перец; чеснок гранулированный – по своему вкусу.

Для картофельных галушек:

500 г картофеля;

150-160 г муки;

соль, черный молотый перец – по своему вкусу;

меленая куркума – щепотка.

Для соуса:

300 мл молока;

1 ст. л. сливочного масла;

1 ст. л. муки;

соль – по своему вкусу;

щепотка мускатного ореха – по желанию;

горячая вода.

Способ приготовления:

Для фрикаделек необходимо выложить фарш в глубокую миску, добавить к нему мелко нарезанный лук, соль, черный молотый перец, гранулированный чеснок и паприку по вкусу, перемешать и сформировать котлеты. Нужно обжарить фрикадельки на небольшом количестве масла с обеих сторон на сильном огне до румяности. Для приготовления картофельных галушек необходимо почистить картофель, нарезать его кусочками, отварить и приготовить пюре. Из картофеля нужно сделать пюре, дать ему остыть, добавить яйцо, соль, молотый черный перец и молотую куркуму и перемешать. В массу добавить муку и замесить мягкое картофельное тесто. Сформировать небольшие галушки. Для соуса после обжаривания котлет нужно отвернуть их до края сковороды и добавить ложку сливочного масла. Когда масло растопится, необходимо добавить столовую ложку муки и обжарьте 2 минуты. В смесь влить молоко, довести до кипения, посолить и добавить щепотку мускатного ореха. В сковороду добавить картофельные галушки, влить горячую воду, чтобы жидкость полностью покрыла клецки и фрикадельки. Готовить под закрытой крышкой на умеренном огне 10-15 минут.

Если вы любитель галушек, попробуйте с ними потрясающее первое блюдо. Близкие оценят его за вкус, а вы — еще и простоту приготовления.