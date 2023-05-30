Один пирог заменит все сладости: рецепт десерта, который будут просить постоянно
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Чудесная выпечка из недорогих продуктов без возни
Сырные пироги – это удивительная выпечка, которая уникальна по своим вкусовым свойствам. Благодаря вкусу, аромату и виду, этот десерт имеет право называться идеальным. Сырные пироги получаются вкусными и питательными.
Именно такой десерт по рецепту Ukr.Media мы сегодня будем готовить. Нежный, мягкий и ароматный творожный пирог понравится как детям, так и взрослым.
Как приготовить сырный пирог
Ингредиенты
Для теста:
- яйцо — 4 шт.;
- щепотка соли;
- сахар — 200 гр.;
- растительное масло – 120 мл;
- кефир — 120 мл;
- мука — 300 гр.;
- разрыхлитель — 8 гр.
Для начинки:
- творог – 300 гр.;
- сахарная пудра — 3 ст. л.;
- яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
- Миксером взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до белого состояния.
- Влейте кефир любой жирности и растительного масла, перемешайте.
- В тесто просейте муку с разрыхлителем. Размешайте венчиком, чтобы не было комочков.
- Перелейте жидкое тесто в форму, выстланную пергаментной бумагой, разровняйте лопаткой.
- Отдельно взбейте миксером начинку из яйца, сахарной пудры и творога любой жирности.
- Перелейте творожную массу в кондитерский мешок. Сверху теста сделайте сеточку из начинки.
- Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 45 минут.
- Готовый творожный пирог можно присыпать сахарной пудрой.
А чтобы выпечка дольше не черствела, можно добавить один ингредиент. Так пирог будет радовать вас еще дольше.