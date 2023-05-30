Один пирог заменит все сладости: рецепт десерта, который будут просить постоянно

Чудесная выпечка из недорогих продуктов без возни

Сырные пироги – это удивительная выпечка, которая уникальна по своим вкусовым свойствам. Благодаря вкусу, аромату и виду, этот десерт имеет право называться идеальным. Сырные пироги получаются вкусными и питательными.

Именно такой десерт по рецепту Ukr.Media мы сегодня будем готовить. Нежный, мягкий и ароматный творожный пирог понравится как детям, так и взрослым.

Как приготовить сырный пирог

Ингредиенты

Для теста:

яйцо — 4 шт.;

щепотка соли;

сахар — 200 гр.;

растительное масло – 120 мл;

кефир — 120 мл;

мука — 300 гр.;

разрыхлитель — 8 гр.

Для начинки:

творог – 300 гр.;

сахарная пудра — 3 ст. л.;

яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

Миксером взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до белого состояния. Влейте кефир любой жирности и растительного масла, перемешайте. В тесто просейте муку с разрыхлителем. Размешайте венчиком, чтобы не было комочков. Перелейте жидкое тесто в форму, выстланную пергаментной бумагой, разровняйте лопаткой. Отдельно взбейте миксером начинку из яйца, сахарной пудры и творога любой жирности. Перелейте творожную массу в кондитерский мешок. Сверху теста сделайте сеточку из начинки. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 45 минут. Готовый творожный пирог можно присыпать сахарной пудрой.

А чтобы выпечка дольше не черствела, можно добавить один ингредиент. Так пирог будет радовать вас еще дольше.