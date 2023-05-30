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Один пирог заменит все сладости: рецепт десерта, который будут просить постоянно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Творожный пирог - идеально к чаю
Творожный пирог - идеально к чаю. Фото kolizhanka.com.ua

Чудесная выпечка из недорогих продуктов без возни

Сырные пироги – это удивительная выпечка, которая уникальна по своим вкусовым свойствам. Благодаря вкусу, аромату и виду, этот десерт имеет право называться идеальным. Сырные пироги получаются вкусными и питательными.

Именно такой десерт по рецепту Ukr.Media мы сегодня будем готовить. Нежный, мягкий и ароматный творожный пирог понравится как детям, так и взрослым.

Как приготовить сырный пирог

Ингредиенты

Для теста:

  • яйцо — 4 шт.;
  • щепотка соли;
  • сахар — 200 гр.;
  • растительное масло – 120 мл;
  • кефир — 120 мл;
  • мука — 300 гр.;
  • разрыхлитель — 8 гр.

Для начинки:

  • творог – 300 гр.;
  • сахарная пудра — 3 ст. л.;
  • яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Миксером взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до белого состояния.
  2. Влейте кефир любой жирности и растительного масла, перемешайте.
  3. В тесто просейте муку с разрыхлителем. Размешайте венчиком, чтобы не было комочков.
  4. Перелейте жидкое тесто в форму, выстланную пергаментной бумагой, разровняйте лопаткой.
  5. Отдельно взбейте миксером начинку из яйца, сахарной пудры и творога любой жирности.
  6. Перелейте творожную массу в кондитерский мешок. Сверху теста сделайте сеточку из начинки.
  7. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 45 минут.
  8. Готовый творожный пирог можно присыпать сахарной пудрой.

А чтобы выпечка дольше не черствела, можно добавить один ингредиент. Так пирог будет радовать вас еще дольше.

Теги:
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